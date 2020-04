Le New York Times, IFTTT, Medium et d’autres applications adoptent une connexion avec Apple avant la date limite du 30 juin

Les applications dotées d’une fonctionnalité de connexion, notamment le New York Times, IFTTT, Medium, etc., ont continué d’adopter la fonctionnalité sécurisée de connexion avec Apple d’Apple avant la date limite du 30 juin. La date limite pour que ces applications prennent en charge la fonctionnalité était récemment prolongé à partir du 30 avril.

«Connectez-vous avec Apple», introduit pour la première fois dans iOS 13, permet aux utilisateurs de créer des comptes pour les applications et les sites Web à l’aide d’un identifiant Apple. Il permet également aux utilisateurs de sélectionner des données spécifiques qu’ils souhaitent partager avec une application et permet même aux utilisateurs de masquer leurs adresses e-mail.

La fonctionnalité a été largement saluée comme une alternative plus sécurisée aux services de connexion similaires car elle authentifie l’utilisateur avec Face ID ou Touch ID et n’envoie pas d’informations personnelles aux développeurs d’applications et de sites Web.

Pedro Marques, membre du forum MacRumors, a compilé une liste d’autres applications prenant actuellement en charge ‌Connectez-vous avec Apple‌. N’oubliez pas de consulter notre guide Se connecter avec Apple pour en savoir plus sur la fonctionnalité et son fonctionnement.

Utilisateurs d’Apple, cela a été une grande semaine pour se connecter avec Apple. Des applications telles que Medium, IFTTT, NYTimes, Strava, Ritual, Freshii, Fiverr et des dizaines d’autres offrent désormais la confidentialité de la méthode de connexion anonyme d’Apple. J’ai pu supprimer complètement les identifiants Facebook. Plus besoin de me suivre Zuckerberg!

– Pedro 🖖🏼 Ancien Hugger (@MetroManTO) 5 avril 2020

