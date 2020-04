Le New York Times rejoint les applications à l’aide d’une connexion avec Apple

Le New York Times a rejoint une légion d’applications qui ont récemment ajouté la prise en charge de la connexion avec Apple. Les autres applications qui ont ajouté le support incluent la plate-forme de blogging Medium et l’application de fitness Strava.

La croissance de la connexion avec Apple

D’autres applications prennent désormais en charge la fonction de confidentialité IFTT, Ritual, Freshii et Fiverr (via Cult of Mac). Apple l’a lancé dans le cadre d’iOS 13 pour empêcher les services Web et les applications tiers d’utiliser des connexions pour suivre leurs utilisateurs. Au début, il n’était pas largement utilisé. Cependant, un nombre croissant d’applications et de services Web de grands noms permettent désormais aux utilisateurs de se connecter de cette manière.

