Le niveau gratuit de Stadia sera disponible pour les abonnés Pro à la fin de leurs essais

Dans une récente interview entre Protocol et le directeur de Google, Phil Harrison, il a été révélé que le niveau gratuit de Stadia sera lancé “au cours des prochains mois”, ce qui semble certainement reconnaître qu’il arrivera bien après l’échéance de fin février, que beaucoup de gens avaient prévu. Bien que cela soit une déception pour quiconque cherche à tester les eaux sans demander un kit d’accès anticipé, cela a également soulevé de plus grandes préoccupations pour de nombreux membres actuels qui n’avaient pas l’intention de maintenir les abonnements Pro après la fin du procès de 3 mois. Heureusement, nous en savons maintenant un peu plus sur ce qui se passera pour les joueurs qui ont déjà fait des achats de jeux, et ils n’ont fondamentalement rien à craindre.

Les dates d’expiration approchent rapidement pour les premiers utilisateurs qui ont sauté sur l’édition Founders. Les premiers codes d’invitation ont commencé à être lancés le 19 novembre, donc ceux qui se sont inscrits immédiatement devraient envisager leur premier cycle de facturation mensuel pour atterrir le 19 février. Le premier des kits Premiere et des passes de copain sera tout près. Quelle que soit la façon dont quelqu’un a rejoint Stadia, de nombreuses personnes ont acheté des jeux et ne prévoient pas toutes de continuer à payer pour un abonnement Pro.

Avec l’annonce que le niveau gratuit n’arrivera pas avant l’expiration des abonnements, des inquiétudes ont surgi quant à la possibilité que les joueurs perdent l’accès à leurs achats. Un porte-parole de Google a fourni cette déclaration: (l’accent est le nôtre)

Bien que nous sachions que le niveau gratuit de Stadia est largement attendu, nous n’annonçons pas encore de calendrier spécifique, au-delà de l’interview de Phil dans Protocol. Si un joueur choisit de ne pas renouveler son abonnement à Stadia Pro, il perdra l’accès aux jeux et aux remises offerts exclusivement aux abonnés Pro, mais il pourra continuer à jouer aux jeux qu’il a achetés, et ils auront accès à la boutique Stadia pour acheter des jeux supplémentaires.

En effet, les abonnements abandonnés reviendront au niveau gratuit, exactement comme ils étaient censés le faire. Cela donne à ces utilisateurs actuels l’avantage de continuer à acheter des jeux et à jouer sur le niveau gratuit avant que les portes d’inondation ne soient ouvertes au grand public, ce qui pourrait sans doute être considéré comme un autre avantage pour être un des premiers à adopter.

Comme Google l’a déjà confirmé, les joueurs qui passent au niveau gratuit après avoir réclamé des jeux gratuits via un abonnement Pro n’auront plus accès à ces jeux, mais ces jeux resteront sur le compte et redeviendront jouables si l’abonnement est réactivé. Passer du statut payé au statut non payé n’aura aucun effet sur les jeux achetés.

Naturellement, c’est le résultat auquel les gens auraient dû s’attendre, mais étant donné la nature incomplète de Stadia et certaines des mises en garde inattendues qui se sont produites au cours des derniers mois, il est bon d’avoir une confirmation formelle que les joueurs ne seront pas coupés de leur achats.