Le Nokia 2.3 est maintenant disponible en précommande pour 129 $, est livré avec une batterie de 4000mAh

Après avoir été lancé exclusivement sur Best Buy le mois dernier, le Nokia 2.3 a maintenant atterri sur Amazon, disponible en pré-commande vers le 9 février pour le même prix relativement bas de 129 $.

Pour le prix, vous obtenez un combiné assez décent. Vous verrez un écran HD + de 6,2 pouces avec une petite encoche en forme de goutte d’eau, un déverrouillage du visage alimenté par la caméra frontale 5MP, une double caméra à l’arrière pour les portraits et un bouton Assistant Google pour ceux qui veulent un accès rapide et facile au service.

Préparez-vous à diffuser l’UFC 247 avec un abonnement ESPN +

Juho Sarvikas, chef de produit, HMD Global a déclaré:

Les consommateurs du monde entier ont vraiment apprécié la famille de produits Nokia 2. Le Nokia 2.3 est un pas en avant dans notre promesse de vous offrir une expérience qui reste fraîche plus longtemps – donnant aux consommateurs l’accès à deux ans de mises à niveau du système d’exploitation et à trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles, même à un prix abordable. En plus, il offre une IA de pointe pour ce segment, un grand écran et notre promesse de signature d’une autonomie de deux jours – ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui comptent sur leur smartphone comme écran principal. “

Le Nokia 2.3 ne remplacera pas votre Pixel 3a ou Moto G, il vise un peu plus bas que cela. Pour les personnes qui veulent simplement une solide expérience Android et ne se soucient pas trop des spécifications et des meilleures photos, HMD est une option tentante.