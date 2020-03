Le Nokia 8.3 5G est le premier téléphone 5G véritablement mondial, avec une prise en charge des bandes dans tous les pays (mise à jour: Android One après tout)

Dans l’événement en direct d’aujourd’hui qui devait avoir lieu dans le cadre du salon Mobile World Congress à Barcelone, HMD Global a enfin pu dévoiler ses derniers téléphones portables de marque Nokia. Le Nokia 8.3 5G est le premier téléphone 5G mondial au monde, ce qui signifie qu’il prend en charge les bandes dans tous les pays dans lesquels la 5G est actuellement déployée – même le Samsung Galaxy S2o Ultra ne peut pas se vanter de capacités d’itinérance mondiale. Dans le même temps, le Nokia 5.3, 1.3 et un nouveau plan de données d’itinérance de HMD ont également fait leurs débuts.

Propulsé par la plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 765G, le Nokia 8.3 5G a promis une expérience à l’épreuve du temps car il prend en charge plus de bandes 5G sur toute la gamme (NSA / SA / DSS) que n’importe quel combiné actuellement sur le marché. Il dispose d’un écran FHD + de 6,8 pouces (2400x1080p) avec une découpe pour la caméra selfie 24MP, mais il est dommage de voir le logo Nokia collé sur le menton.

Nokia 8.3 5G

À l’arrière, il y a quatre caméras, y compris un capteur principal 64MP avec optique Zeiss complétée par un objectif ultra-large 12MP, plus une profondeur de 2MP et des capteurs macro. Le scanner d’empreintes digitales se trouve dans le bouton d’alimentation sur le côté, tandis qu’un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et un bouton Google Assistant dédié sont tous à bord. La capacité de la batterie est évaluée à 4500 mAh et le NFC est également inclus pour les paiements mobiles.

Nokia 5.3

Ensuite, le Nokia 5.3 est une affaire plus milieu de gamme propulsé par le Snapdragon 665. Son système quad-cam se compose d’un capteur principal de 13 MP, d’un objectif ultra-large de 5 MP, plus le même capteur de profondeur de 2 MP et le même objectif macro. La caméra frontale 8MP se trouve dans une encoche en forme de goutte d’eau sur l’écran 720p de 6,55 pouces. Sa batterie de 4000 mAh devrait être suffisante, et il dispose également d’un port USB-C, d’une prise casque, d’un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière et d’un bouton Assistant. Comme avec tous les téléphones Nokia récents, les versions 8.3 5G et 5.3 sont livrées avec Android 10 et bénéficieront de deux ans de mises à jour du système d’exploitation et d’une année supplémentaire de correctifs de sécurité.

Nokia 1.3

Les téléphones économiques de HMD ont été très populaires, et le Nokia 1.3 est sûr de continuer ce succès. C’est le premier téléphone à être livré avec la nouvelle application Camera Go de Google, une version plus légère de l’application de prise de photos que l’on trouve généralement sur les téléphones Android. L’appareil Android 10 Go utilise une puce Snapdragon 215 et est livré avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il n’y a que deux caméras – un tireur 8MP à l’arrière et une caméra selfie 5MP – et la batterie est de 3000 mAh. Les autres annonces d’aujourd’hui ont été complétées par le téléphone Nokia 5310 et le forfait de données en itinérance HMD Connect qui offre 1 Go de données dans 180 pays différents pour seulement 9,95 €.

Le Nokia 8.3 5G commence à seulement 599 € pour le modèle 6 / 64GB, avec une variante 8 / 128GB également disponible pour 649 € – il sera mis en vente en été. Tous deux disponibles à partir d’avril, le Nokia 5.3 commencera à 189 € pour un modèle 3 / 64GB tandis que le Nokia 1.3 ne coûtera que 95 €. Lorsque le prochain film de James Bond, No Time To Die, sortira enfin, vous verrez Daniel Craig courir avec un Nokia 8.3 5G – ce n’est pas si excitant.

Pas d’Android One pour Nokia 8.3 5G et 5.3, mais la même promesse de mise à jour

Nous avons contacté HMD Global pour demander pourquoi il n’y avait pas de marque Android One sur le Nokia 8.3 5G et 5.3, et bien qu’ils ne nous aient pas donné de raison directe, ils ont réitéré que les deux téléphones sont toujours soumis à la même promesse de deux ans des mises à jour du système d’exploitation et trois ans de correctifs de sécurité. Nous ne savons pas pourquoi le partenariat de marque a pris fin, mais il ne semble pas que cela affectera négativement les utilisateurs, heureusement.

Après tout, Nokia 8.3 5G et 5.3 sont des appareils Android One

Quelle montagne russe d’émotions. Après une certaine confusion, nous avons précisé que les Nokia 8.3 5G et 5.3 font effectivement partie du programme Android One – ils omettent simplement la marque à l’arrière des téléphones pour des raisons esthétiques. Comme vous, tout le monde.