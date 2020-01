Le Nokia 9.2 pourrait être le produit phare Android One abordable que nous attendions

L’adoption par HMD Global de la marque Nokia a bien commencé avec le Nokia 8, puis le & Plus. Depuis lors, la société marche sur l’eau, éteignant des téléphones qui sont plutôt bons sur le papier, mais pas si compétitifs dans la vie réelle. La société aurait différé le lancement de son prochain vaisseau amiral et l’a poussé plus tard sur la ligne pour éviter de répéter ces erreurs.

Selon NokiaMob, HMD Global apporte quelques modifications. Tout d’abord, la prise casque ne vient pas avec le prochain téléphone de Nokia – pas choquant étant donné que le Nokia 8 Sirocco l’a abandonné. La firme ajoutera un Snapdragon 865, un écran potentiellement sans lunette comme ses nouveaux téléphones de milieu de gamme et un appareil photo frontal de 32/48 MP. Pour étoffer ce rapport, NokiaPowerUser dit que HMD Global envisage de tarifier cela en ligne avec le Nokia 8, un téléphone qui était bon marché pour ce qu’il offrait.

Enfin, il abandonnera les capteurs de caméra sophistiqués du Nokia 9 Pureview pour un objectif Toshiba plus conventionnel. Ce sera toujours un téléphone axé sur l’appareil photo comme la plupart des produits phares de Nokia, il adoptera simplement une approche différente de la précédente.

Comme ce sont des rumeurs, il est important de les prendre avec un grain ou deux de sel. Un téléphone phare de HMD Global qui exploite ses atouts serait fantastique. La firme a tous les bons ingrédients pour faire un bon téléphone Android qui pourrait échanger des coups avec la gamme Pixel de Google. C’est seulement en raison de la défaite habituelle de la firme à la mâchoire de la victoire que cela semble trop beau pour être vrai.

HMD Global n’a pas fait un bon téléphone en 2019. Cela n’augure rien de bon pour la marque Nokia

