Le Nokia C2 basé sur Android Pie Go est lancé avec une batterie amovible

Après l’arrêt du MWC, le fabricant finlandais de smartphones HMD a annoncé un événement distinct au cours duquel un tas de nouveaux appareils de milieu de gamme devraient voir le jour. Bien qu’il n’y ait pas de modèle phare en vue avant au moins quelques mois, Nokia vient de présenter un nouveau smartphone à petit budget avant l’événement de mercredi – le Nokia C2.

Le C2 est une suite du C1 d’entrée de gamme, sorti il ​​y a seulement trois mois. Celui-ci n’est pas particulièrement un vieux téléphone, mais sa grave lacune dans le département de connectivité peut avoir poussé HMD à se dépêcher avec une suite.

Bien que le nouveau Nokia C2 puisse désormais se verrouiller sur un réseau 4G LTE, au lieu d’être limité à des vitesses 3G, il conserve toujours de nombreuses fonctionnalités de son prédécesseur. Le C2 est livré avec Android 9 Pie (Go Edition) et contient 1 Go de RAM avec un processeur quadricœur de base Unisoc. HMD n’a pas non plus échangé le port micro USB désuet avec un port de type C; et non, les arguments contre la rentabilité du composant sur les téléphones économiques ne tiennent plus la route.

Du côté plus brillant, le Nokia C2 dispose désormais d’un écran HD + amélioré et d’une batterie légèrement plus grande de 2800 mAh, accessible à l’utilisateur. Il dispose d’une prise casque 3,5 mm, prend en charge la radio FM et comprend des flashs LED pour les caméras avant et arrière. Le tireur arrière 5MP obtient une ouverture f / 2.2 plus large, contre f / 2.4 avec le C1, et est même capable de prendre des photos HDR, bien que sa qualité d’image ne soit pas la meilleure.

Comme dans le cas du Nokia C1, le C2 n’arrivera pas sur des marchés comme les États-Unis, et HMD limitera sa disponibilité à certaines parties de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique. La société n’a pas précisé exactement quand le combiné sera mis en vente dans ces régions, et elle n’a pas encore attribué de prix au C2. Étant donné que la C1 se vend environ 60 $ au Vietnam, le modèle 2020 devrait être proche du même chiffre.