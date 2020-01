Le nombre d’abonnés d’Amazon Music révélé par rapport à Apple Music

Les numéros d’abonnés Amazon Music ont été révélés pour la première fois. La société affirme avoir atteint 55 millions d’abonnés, ce qui la place près du dernier nombre d’abonnés Apple Music déclaré de 60 millions.

Amazon Music démarre 2020 en révélant que le service de streaming a atteint plus de 55 millions de clients dans le monde, les abonnements à Amazon Music Unlimited ayant augmenté de plus de 50% l’an dernier seulement. Cette annonce intervient après une année de croissance incroyable dans le monde: Amazon Music a augmenté de près de 50% d’une année sur l’autre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon et a plus que doublé dans nos nouveaux pays tels que la France, l’Italie, Espagne et Mexique…

Depuis l’été dernier, Amazon Music connaîtrait une croissance plus rapide qu’Apple Music.

Il y a cependant un cavalier important. Alors qu’Amazon propose pas moins de quatre niveaux payants, il propose également un niveau gratuit financé par la publicité. Cela n’offre pas l’accès à beaucoup de musique, donc peut ne pas représenter une grande partie du total de 55 millions, mais comme la société n’a pas fourni de ventilation, il n’y a aucun moyen de le savoir avec certitude.

Les clients peuvent choisir le plan qui leur convient le mieux:

À partir de seulement 12,99 $ / mois, les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon peuvent diffuser le son de la plus haute qualité sur Amazon Music HD et écouter leur musique préférée comme l’artiste le souhaitait.

Les membres Prime ont accès à 2 millions de chansons sans frais supplémentaires pour leur abonnement, et pour seulement 7,99 $ / mois ou 79 $ / an, vous pouvez passer à Amazon Music Unlimited.

Avec le plan d’appareil unique, les clients peuvent s’abonner à Amazon Music Unlimited à 3,99 $ / mois pour accéder à plus de 50 millions de chansons sur leur appareil Fire TV ou Echo.

Le plan familial permet à six membres de la famille d’accéder à Amazon Music Unlimited pour 14,99 $ / mois, ou 149 $ / an pour les membres Prime.

Et les clients qui ne sont pas encore abonnés à Prime ou abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent écouter gratuitement une sélection des meilleures listes de lecture et des milliers de stations financées par la publicité sur leurs appareils préférés.

Nous savons avec Spotify que les utilisateurs gratuits représentent une proportion élevée du nombre total d’abonnés: le service compte 113 millions d’utilisateurs payants sur un total de 248 millions. Apple Music ne compte que les abonnés payants à partir de ses numéros, à l’exclusion de ceux qui bénéficient d’essais gratuits.

Nous avons appris plus tôt ce mois-ci que les services de musique en streaming l’année dernière ont atteint un billion de flux américains combinés.

Le nombre d’abonnés d’Amazon Music a été largement stimulé par des haut-parleurs Echo très bon marché, comme l’Echo Dot, officiellement au prix de 49,99 $ mais régulièrement proposés à moindre coût.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: