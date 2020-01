Le Not Pink Pixelbook Go est enfin disponible à l’achat

Amazon

La gamme Pixelbook de Google a toujours essayé de montrer au monde ce dont les Chromebooks haut de gamme pouvaient réellement être capables. Mais ce produit haut de gamme est toujours venu avec un prix élevé. Le Pixelbook Go a changé cela très légèrement et maintenant, trois mois après sa sortie initiale, il est enfin disponible en rose. Oh, désolé – pas rose.

Même si la ligne Pixelbook Go coûte plus cher que le Chromebook moyen, c’est toujours un ordinateur à un prix raisonnable, à partir de 649 $. Malheureusement, pour mettre la main sur le nouveau Not Pink Pixelbook Go, vous devrez débourser au moins 849 $, bien que cela ne soit toujours pas proche des prix précédents du Pixelbook.

À l’heure actuelle, vous pouvez accrocher un Not Pink Pixelbook Go dans deux configurations sur Amazon – un processeur Intel i5 avec 8 Go ou 16 Go de RAM et 128 Go de stockage ou un Intel i7 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez également le récupérer dans le Google Store ou Best Buy si vous préférez, mais ils offrent le même ensemble limité de configurations qu’Amazon.

Même si vous ne pouvez pas obtenir le Not Pink Pixelbook Go avec le processeur Intel m3 plus économique, nous pensons que les mises à niveau i5 et i7 valent quand même le coût supplémentaire. Et avec cette nouvelle version de Not Pink, ce sera le Chromebook parfait pour beaucoup de gens.

Google Pixelbook Go Pink est le nouveau noir.

Le Google Pixelbook Go est un Chromebook moins cher de Google, bien qu’il coûte toujours plus cher que la plupart des autres Chromebooks sur le marché. Si vous appréciez le design et les performances par rapport à la valeur, vous trouverez ici beaucoup de choses à aimer. Et il est maintenant disponible en (Not) Pink!