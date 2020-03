Le nouveau casque WH1000XM4 de Sony vient de fuir – économisez 72 $ sur le WH1000XM3 à la place – .

Oups! Il semble que Sony s’apprête à publier ses écouteurs sans fil actifs antibruit de nouvelle génération WH1000XM4, car ils viennent d’être révélés dans une grosse fuite. Il existe au Brésil un organisme de réglementation appelé Anatel, qui est essentiellement la version nationale de la Federal Communications Commission aux États-Unis. Vous savez comment la FCC fuit parfois des appareils avant qu’ils ne soient libérés en rendant publics les dépôts réglementaires? Eh bien, un blogueur nommé Everton Favretto vient de découvrir les prochains écouteurs ANC WH1000XM4 de Sony sur le site Web d’Anatel. En voici une photo:

L’image n’est pas si excitante et devinez quoi: les nouvelles fonctionnalités ne sont pas non plus découvertes dans le dossier Anatel. Selon le manuel de l’utilisateur, les seules mises à niveau sont Bluetooth 5.0 au lieu de 4.2, la durée de vie de la batterie est légèrement plus longue et une fonction qui vous permettra apparemment d’attirer l’attention de l’assistant vocal sans avoir à appuyer sur un bouton comme vous le faites maintenant.

Vous savez quoi? Appuyer sur un bouton n’est vraiment pas si difficile et cela ne vaut certainement pas la peine d’être trop excité. De plus, cela ne vaut vraiment pas la peine de payer un supplément. Les écouteurs ANC premium Sony actuels coûtent 350 $ et le nouveau modèle coûtera probablement le même montant, mais Amazon a la version de génération actuelle en vente dès maintenant avec une remise importante. En fait, vous pouvez obtenir une meilleure offre aujourd’hui que le vendredi noir!

Le Black Friday a vu les écouteurs supra-auriculaires sans fil à réduction de bruit de 250 $ Sony WH1000XM3 tomber à seulement 278 $. Comme ils le font toujours lorsqu’ils sont en vente, ils se sont envolés des rayons des magasins physiques et virtuels des détaillants. Aujourd’hui, Amazon offre le même rabais de 72 $ que celui du Black Friday, mais vous obtenez également un bonus supplémentaire: une banque d’alimentation portable haute capacité de 20 000 mAh de Sony gratuitement! De cette façon, vous pouvez recharger vos écouteurs lors de vos déplacements et ne jamais avoir à vous soucier de manquer de jus pendant vos déplacements.

Maintenant que nous savons avec certitude que le nouveau casque WH1000XM4 ne constituera pas une mise à niveau énorme, vous devriez certainement en profiter.

