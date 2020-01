Le nouveau chargeur de voyage multifonctionnel IDMIX de Xiaomi Youpin pour votre prochain voyage

Au fil des ans, Xiaomi a lancé une large gamme de produits qui peuvent être utiles lorsque vous voyagez. La plate-forme de magasinage de Xiaomi a récemment lancé IDMIX, un chargeur de voyage multifonctionnel.

Le chargeur de voyage combinerait trois fonctions principales. L’IDMIX fonctionne comme un adaptateur secteur et un bloc d’alimentation mobile en plus de prendre en charge la charge sans fil. Il est également compatible avec les adaptateurs britanniques, européens et australiens.

Le chargeur de Xiaomi possède des broches pliables qui facilitent son utilisation. Son port de type C prend en charge la sortie haute puissance PD 30W avec un câble de données CC de 1 mètre.

Le chargeur multifonction IDMIX peut également être utilisé comme banque d’alimentation mobile. Il dispose d’une batterie de secours de 10000 mAh qui peut recharger votre mobile lors de vos déplacements. Son interface de type C prend en charge la charge rapide PD 18W, ce qui est un résultat satisfaisant pour une batterie externe.

Le rapport montre qu’il peut charger l’iPhone XS jusqu’à 50% en 30 minutes en prenant en charge jusqu’à 10W de charge sans fil. Vous pouvez également l’utiliser comme chargeur pour MacBook 12 pouces, MacBook Air, MacBook Pro et d’autres appareils.

Cet IDMIX polyvalent prend en charge la connexion CA et peut être entièrement chargé en 5 heures. Le chargeur a un prix de 358 yuans (environ 59 $) et l’adaptateur coûte 39 yuans (environ 6 $).

Si vous voyagez souvent dans le monde entier, cet appareil vous convient. Prenez-en un maintenant!