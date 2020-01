Le nouveau Chrome Duet n’a que trois boutons en bas, vous permet de choisir entre le sélecteur d’onglets et de partager

Google a travaillé sur une interface de barre inférieure pour Chrome pour ce qui semble éternel et continue de changer la mise en page. Initialement, le navigateur a déplacé sa barre d’application complète vers le bas, tandis que la mise en œuvre récente a laissé la barre d’adresse nue en haut et a placé tous les boutons (nouvel onglet / sélecteur d’onglets, accueil, partage, menu de débordement) dans le nouvel emplacement. La dernière itération de la conception, accessible sur Chrome Beta et Dev, réduit le nombre de raccourcis en bas de cinq à trois, et les gens ne sont pas satisfaits.

Le problème avec cette implémentation pour beaucoup, c’est qu’elle finit par vous faire choisir entre le sélecteur d’onglets et le bouton de partage – deux fonctionnalités que vous utilisez probablement souvent et que vous êtes heureux d’avoir instantanément accessibles. Lorsque vous vous dirigez vers le drapeau de Duet, chrome: // flags / # enable-chrome-duet (copiez-collez-le dans un nouvel onglet), vous avez le choix entre trois variantes de la disposition à trois boutons: Accueil, Rechercher, Tab Switcher ; Accueil, Rechercher, Partager; Nouvel onglet, Rechercher, Partager. Une option pour mettre à la fois le raccourci de partage et le sélecteur d’onglets en bas est manquante. La situation sur Chrome Dev est similaire, bien que les entrées du drapeau soient étiquetées différemment.

La gauche: La disposition actuelle dans Chrome Stable. Milieu: Les nouveaux éléments du menu déroulant sur Chrome Beta. Droite: Les nouveaux éléments sur Chrome Dev.

Vous pourrez toujours basculer entre les onglets adjacents en faisant glisser sur la barre inférieure ou supérieure quelle que soit la disposition que vous choisissez, mais lorsque les gestes de navigation d’Android 10 sont activés, cela ne fait que poser des problèmes. Il est facile de sauter accidentellement entre les applications au lieu des onglets lorsque vous faites glisser votre doigt sur la barre inférieure.

La refonte déplace également certains boutons dans la barre supérieure à côté du champ d’adresse. Le menu de débordement à trois points est toujours là-haut maintenant, et l’accès à la maison et le sélecteur d’onglets s’afficheront à côté en fonction de la disposition que vous choisissez.

Les trois nouvelles variations. Notez les changements dans la barre supérieure, en ajustant les boutons en bas.

À mon avis, cette conception combine le pire des deux mondes. Nous espérons que Google envisage d’ajouter des dispositions qui incluent à la fois le sélecteur d’onglets et l’option de partage. J’utilise à peine le bouton d’accueil, donc pour moi, cet espace serait gaspillé et le nouveau raccourci d’onglet est moins omniprésent que l’accès au sélecteur d’onglets. Il est également étrange que Google réduise le nombre d’icônes de l’onglet inférieur à trois en premier lieu, car vous pouvez en trouver quatre ou plus sur de nombreuses autres applications, y compris la recherche, la conservation et les photos.

Pour l’instant, le changement n’est disponible que dans Chrome Beta, Dev et Canary, mais ce ne sera probablement qu’une question de temps jusqu’à ce qu’il fasse son chemin dans la version stable (où vous devez actuellement activer le drapeau Duet pour utiliser le bas). bar aussi). Si vous souhaitez vous familiariser avec la nouvelle mise en page, téléchargez l’une des versions préliminaires, également disponible sur APK Mirror (Beta, Dev).