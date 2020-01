Le nouveau Chromebook C871 d’Acer peut prendre tout ce que votre enfant lui jette

«Chaque aspect du nouveau Chromebook Acer C871 (Chromebook 712) a été conçu dès le départ en tenant compte de l’environnement éducatif», explique le directeur général des ordinateurs portables d’Acer lors de la présentation du dernier ordinateur portable de l’entreprise.

Le Chromebook C871 – également connu sous le nom de Chromebook 712 – propose un prix de départ de seulement 329 $, une mesure importante pour les écoles lorsque l’on envisage de distribuer des machines aux étudiants. Et il a beaucoup plus à faire, ce qui le rend bien adapté aux étudiants.

Il a non seulement la certification US Military Standard (MIL-STD-810G) pour la durabilité, mais aussi deux certifications de sécurité pour enfants (ASTM F963-16 et UL / IEC 60950-1) afin que les écoles puissent se reposer un peu plus facilement en distribuant ces machines aux étudiants. en masse. En prime, le clavier est résistant aux éclaboussures et possède des touches ancrées mécaniquement.

Cependant, la spécification la plus impressionnante pourrait être l’écran de 12 pouces avec un rapport d’aspect de 3: 2. La résolution est le genre de 1 366 x 912 pixels dérisoires que vous attendez à ce prix, mais l’écran plus grand est idéal pour les tâches de productivité. Les écrans 3: 2 ne se trouvent généralement que parmi les ordinateurs portables les plus premium, c’est donc un changement bienvenu de le voir faire la coupe sur le Chromebook axé sur l’éducation d’Acer.

Des compromis ont évidemment été faits pour réaliser ce prix bas, avec la conception terne et brique noire qui remonte au début des années 2000 et l’utilisation du stockage EMMC au lieu d’un SSD approprié. Cela aussi commence à 32 Go à peine passable et jusqu’à un maximum de 64 Go.

La RAM est limitée à 4 ou 8 Go, tandis que les tâches de traitement sont gérées par un processeur Intel de 10e génération, le modèle le plus élevé exécutant un Core i3. Acer affirme que cela en fait “une plate-forme idéale pour des cours intensifs tels que le codage et le montage vidéo / photo”, ce qui peut être un peu un embellissement, même avec l’i3 à bord.

La durée de vie de la batterie serait de 12 heures d’utilisation, mais cela devrait également être pris avec un grain de sel étant donné le penchant des fabricants de PC pour augmenter la durée de vie de la batterie en utilisant des tests moins exigeants.

Acer a plutôt bien réussi dans le département de connectivité, avec la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5 à bord. Le Chromebook n’a même pas un mais deux ports USB Type-C, avec un port régulier Type-A et un lecteur de carte MicroSD pour faire bonne mesure.

Les organisations – ou parents – souhaitant en acheter un auront leur chance de le faire à partir de mars pour l’Amérique du Nord et de mai pour la région EMEA, avec des prix de départ de 329 $ et 299 €, respectivement.

