Le nouveau clip vidéo de “ Stupid Love ” de Lady Gaga entièrement tourné sur iPhone 11 Pro

Lady Gaga a sorti ce soir son dernier single, “Stupid Love”, avec un clip pour l’accompagner. La vidéo a été entièrement tournée sur un iPhone 11 Pro.



Avant la sortie de la vidéo, Lady Gaga a partagé une série de bandes-annonces avec la nouvelle chanson, et Apple a également mis en évidence la vidéo sur sa propre chaîne YouTube dans un clip d’une minute plus court.



Il y a eu d’autres clips vidéo de haut niveau sur iPhone, y compris le clip du single “Lose You to Love Me” de Selena Gomez, également tourné sur un ‌iPhone 11 Pro‌.

Le nouveau single de Lady Gaga, qui est disponible sur Apple Music, est la première nouvelle chanson qu’elle a publiée depuis la création de chansons pour “A Star is Born”. Apple s’était auparavant associée à Lady Gaga lorsqu’elle s’est produite à Apple Park en mai 2019 pour l’ouverture officielle du nouveau campus d’Apple.

.