Le nouveau Galaxy Buds + de Samsung par rapport aux AirPods et AirPods Pro

Samsung lors de son événement Unpacked à San Francisco cette semaine a dévoilé le nouveau Galaxy Z Flip et la gamme de smartphones S20, et accompagnant ses nouveaux appareils phares, Samsung a également lancé ses écouteurs sans fil de nouvelle génération, les Galaxy Buds +.

Dans notre dernière vidéo YouTube, nous avons examiné les nouveaux Galaxy Buds + pour les tester, et nous avons fait une comparaison rapide avec les AirPods et les AirPods Pro.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube MacRumors pour plus de vidéos.

Côté design, les Galaxy Buds + sont à peu près identiques aux Galaxy Buds d’origine, mais il y a un microphone supplémentaire qui a été ajouté et le boîtier de charge a maintenant une finition brillante au lieu d’une finition mate. La taille, l’ajustement et le confort sont inchangés.

Les Galaxy Buds + sont plus proches des ‌AirPods Pro‌ que des ‌AirPods‌ en raison des embouts en silicone souple qui s’insèrent dans le conduit auditif pour fournir une étanchéité plus serrée, mais il n’y a pas de technologie de suppression du bruit incluse dans les Galaxy Buds +.

Avec la version de deuxième génération des Galaxy Buds, Samsung visait à améliorer la qualité audio de la musique et des appels téléphoniques ainsi que la durée de vie de la batterie, qui semblent être meilleures. Le Galaxy Buds + dure maintenant 11 heures avant de devoir être rechargé avec l’étui, et le son semble être amélioré.

Bien que plus proche dans la conception des «AirPods Pro», le prix et la fonctionnalité des Galaxy Buds + correspondent mieux aux «AirPods» standard. Les Galaxy Buds + coûtent 149 $, soit 10 $ de moins que les irAirPods standard sans étui de chargement et 100 $ de moins que les irAirPods Pro‌.

Il existe des commandes tactiles sur chaque oreillette Galaxy Bud +, qui peuvent être utilisées pour lire / mettre en pause, sauter des pistes et activer les assistants vocaux. Ce sont les trois seules fonctions disponibles lors de la connexion du Galaxy Buds + à l’iPhone, mais avec un appareil Android, la fonction de pression longue peut être personnalisée pour lancer automatiquement Spotify.

Samsung propose également des outils pour contrôler les niveaux sonores ambiants (bien que nous n’ayons pas remarqué de grande différence avec cette option) et pour ajuster le profil sonore. Il existe quelques options prédéfinies pour augmenter les graves ou les aigus et il existe une option pour rendre l’audio plus dynamique ou plus doux. Il n’y a pas de véritable fonction d’égalisation, mais c’est mieux que ce qui est disponible pour ‌AirPods‌, ce qui n’est rien.

Galaxy Buds + sur Android peut vous lire des notifications, une fonction non disponible lorsque vous les utilisez avec le ‌iPhone‌. IrAirPods‌ offre une fonction similaire dans iOS 13, permettant à Siri d’annoncer les messages entrants.

Galaxy Buds + peut également être connecté à plusieurs appareils en même temps, comme un téléviseur et un téléphone Android pour que vous puissiez entendre les notifications entrantes, mais ce n’est pas une fonctionnalité qui fonctionne lorsque vous les utilisez avec un ‌iPhone‌.

Dans l’ensemble, l’audio Galaxy Buds + semble être amélioré et sonne mieux que les «AirPods», mais il n’y a pas de différence énorme. Il y a une différence majeure dans la qualité sonore par rapport aux ‌AirPods Pro‌ en faveur des ‌AirPods Pro‌, mais ce n’est probablement pas une comparaison équitable étant donné que les Galaxy Buds + sont 100 $ moins chers et ne sont pas destinés à rivaliser avec les écouteurs antibruit d’Apple.

Les utilisateurs d’Android qui ont envisagé d’acheter des ‌AirPods‌ pour leurs smartphones voudront peut-être envisager les Galaxy Buds + à la place, mais ceux qui utilisent à la fois iOS et Android peuvent toujours vouloir opter pour les ‌AirPods regular en raison de la fonctionnalité de la puce H1. La puce H1 des ‌AirPods‌ et ‌AirPods Pro‌ gère les demandes mains libres “Hey ‌Siri‌”, améliore la connectivité et améliore la portée, et permet également une commutation rapide entre les appareils Apple connectés au même compte iCloud.

Que pensez-vous des Galaxy Buds + améliorés de Samsung? Faites le nous savoir dans les commentaires.

.