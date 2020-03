Le nouveau haut-parleur Beosound Balance de B&O a Google Assistant et un prix de 2250 $

Les audiophiles sont depuis longtemps heureux de dépenser ce que la plupart d’entre nous considéreraient comme des sommes d’argent obscènes pour les haut-parleurs, et ces produits ultra-premium adoptent lentement des fonctionnalités “intelligentes” comme Google Assistant. Bang & Olufsen a un nouveau haut-parleur alimenté par un assistant appelé Beosound Balance. Cela vous coûtera 2250 $, mais cela semble probablement très bon.

Le Beosound Balance est disponible en finition chêne naturel ou chêne noir, les deux ayant un haut-parleur cylindrique recouvert de tissu sur le dessus. B&O dit que le Beosound Balance a une compensation de pièce active pour ajuster le son en fonction de votre espace. Il comprend deux haut-parleurs de graves de 5,25 pouces et une paire de haut-parleurs pleine gamme de deux pouces. Il y a aussi un seul tweeter de 0,75 pouces à l’avant et deux autres pilotes pleine gamme de trois pouces à l’arrière pour remplir le son. Vous pouvez même acheter deux haut-parleurs et les configurer en mode stéréo.

Il a des commandes tactiles sur le dessus, mais vous pouvez également tout contrôler avec votre voix grâce à Google Assistant. C’est la même expérience d’assistant que vous obtiendriez sur un appareil moins cher comme le Home Max ou le Nest Mini. Vous pouvez acheter le Beosound Balance dès maintenant avec livraison gratuite le lendemain. C’est le moins que B&O puisse faire en demandant 2250 $ pour un haut-parleur. Ce n’est même pas la première fois que l’entreprise plonge son orteil dans l’eau de l’Assistant. Il a précédemment ajouté Assistant aux Beosound 1 et 2 000 $. De même, le Beosound Balance est une nouvelle version du haut-parleur non vocal existant de la société.