Le nouveau jeu d’Apple Arcade cette semaine est «Kings of the Castle»

Vitesse à la rescousse dans Kings of the Castle, l’ajout de cette semaine à Apple Arcade sur iPhone, iPad et Apple TV. Le jeu de course rapide coloré et familial de Frosty Pop prend en charge un à quatre joueurs.

La description du jeu sur l’App Store:

Le dragon Zantorian a enfermé le prince Rupert dans une tour de château sur une île dangereuse et mystérieuse. Lord Baldor envoie la princesse pour enquêter sur le territoire hostile et inconnu et sauver le prince.

En jouant en tant que princesse, vous devez utiliser votre vitesse, votre courage et votre sens de l’orientation avisé pour sauver le prince. Évitez les pièges, combattez les ennemis, sautez par-dessus les obstacles et collectez des pierres précieuses tout au long de votre voyage pour payer une rançon pour le retour du prince en toute sécurité. Mais faites-le vite. Le dragon a faim!

Apple Arcade a été lancé en septembre. Le service de jeu par abonnement permet aux utilisateurs d’iPhone, iPad, Apple TV et Mac d’accéder à plus de 100 jeux sans achats ni publicités intégrés pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Dans un récent communiqué de presse, Apple a promis que son service Arcade recevrait de nouveaux jeux et extensions chaque mois.

