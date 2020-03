Le nouveau MacBook Air d’Apple est désormais disponible en précommande sur Amazon

Le tout nouveau MacBook Air d’Apple est désormais disponible en précommande sur Amazon à partir de 999 $.

Apple a annoncé mercredi son nouveau MacBook Air, doté du tout nouveau mécanisme à ciseaux Magic Keyboard, des processeurs Intel Core de 10e génération (i3 ou i5), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD en standard. Sur Amazon en ce moment, vous pouvez précommander le nouveau MacBook Air avec un Intel i3 en argent, or ou gris sidéral pour 999 $. Vous pouvez également précommander la version i5 avec 512 Go de stockage.

Des rapports récents sur les premiers scores de référence du MacBook Air suggèrent qu’il pourrait afficher des améliorations allant jusqu’à 75% par rapport à son prédécesseur, un saut stupéfiant.

Compte tenu des améliorations du processeur et de la bosse de stockage de base de 128 Go à 256 Go, le MacBook Air est vraiment pour votre argent. Pour beaucoup, l’amélioration la plus importante sera le nouveau clavier magique. Le mécanisme de papillon détesté d’Apple a disparu, et un nouveau clavier magique basé sur un mécanisme de ciseaux est de retour. Espérons que cela devrait continuer à taper croustillant tout en améliorant sérieusement la longévité.

Précommandez dès maintenant le nouveau MacBook Air d’Amazon!

