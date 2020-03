Le nouveau MacBook Air d’Apple est le meilleur ordinateur de travail à domicile

L’article de la semaine sur les débris de particules est de Nilay Patel à The Verge.

“Apple Macbook Air (2020) Review: Le meilleur Mac pour la plupart des gens.” Avec sous-titre:

Tout ce dont il avait besoin était un clavier totalement nouveau et des processeurs plus rapides

J’ai choisi cette critique parce que la sortie du MBA par Apple était si opportune, la critique de l’auteur Patel était tout aussi opportune – et pour la haute qualité de la critique.

L’auteur Patel écrit:

Quand Apple a mis à jour le nouvel Air l’année dernière, il est resté avec ce clavier papillon, ce qui signifie qu’il y avait encore un point d’interrogation au-dessus. Et les puces Intel à l’intérieur se sont heurtées à des tâches même modérément exigeantes.

Cela nous amène à maintenant: le MacBook Air 2020 est livré avec le nouveau clavier à interrupteur à ciseaux Apple introduit dans le MacBook Pro 16 pouces, et les processeurs ont été mis à niveau vers les nouvelles pièces Intel de 10e génération. Apple a également baissé le prix de 100 $: le MacBook Air commence désormais à 999 $.

Le chemin du retour a été long, mais ce nouveau MacBook Air est exactement là où il doit être: carrément dans le mélange d’être le meilleur ordinateur portable pour la plupart des gens.

Patel poursuit en écrivant une critique bien construite et impartiale qui soutient sa thèse. Il expose le scénario dans lequel on pourrait vouloir privilégier un MacBook Pro 13 pouces ou, à mon avis, le MacBook Pro 14 pouces (selon la rumeur, à venir) avec le nouveau clavier.

Il explique en détail les compromis afin que le lecteur puisse décider entre les deux. Au lieu de saisir Apple ou de prendre des photos d’Apple, cette revue explique en détail pourquoi, pour la plupart des utilisateurs non professionnels, travaillant à la maison, c’est le Mac parfait, en effet, l’ordinateur.

Je suis d’accord avec l’auteur que la configuration de base (999 $ US) est trop faible en performances avec son Intel i3. Notes de Patel:

Notre unité d’examen est la configuration avancée, avec une puce Core i5 quadricœur à 1,1 GHz et 8 Go de RAM. [with a 512 GB SSD.]

Personnellement, je recommande également fortement 16 Go de RAM. Cela coûtera 1499 $ au total, mais cet investissement sera largement rentable.

Il s’agit d’un examen approfondi et de première classe du MBA. Je ai été impressionné.

Débris de nouvelles de la semaine

• J’ai parlé.

• ars technica nous ramène sur terre dans sa critique de l’iPad Pro 2020. “OK Computer: la revue iPad Pro 2020.”

Le nouvel iPad Pro est une excellente tablette et un ordinateur OK.

Bien sûr, le slogan marketing d’Apple pour le nouvel iPad Pro dit: “Votre prochain ordinateur n’est pas un ordinateur.” Mais la mise à jour de cette année comprend une prise en charge complète de la souris et du trackpad, ce qui déplace cet appareil vers un tout nouveau territoire. C’était toujours un ordinateur, bien sûr, mais il n’y a plus de place pour l’ambiguïté.

Il s’agit également d’un examen approfondi, mais en raison des affirmations d’Apple, l’auteur devient assez brutal par endroits. Pourtant, comme toujours, bon travail d’ars.

• Tous les journalistes experts en technologie recommandent l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe. Mais cette pratique n’est pas sans risque à 100%. Voir: «Les gestionnaires de mots de passe populaires peuvent être piratés: devez-vous continuer à les utiliser?»

Certains gestionnaires de mots de passe s’en sont mieux sortis que d’autres, mais les chercheurs ont conclu que Dashlane était le pire. L’application était vulnérable à sept failles de sécurité différentes testées par les chercheurs. 1Password, en revanche, avait le moins de défauts – «juste» cinq.

Mon propre ballon vient d’être mis à la poubelle.

• La pandémie mondiale retardera-t-elle le lancement de l’iPhone 12 / 5G? Gene Munster ne le pense pas. “Pourquoi Gene Munster pense que l’iPhone 5G d’Apple sera lancé à temps.”

• Finalement,

«Ahem. Réplicateur: thé, Earl Grey, décaféiné. ”

Particle Debris est généralement un mélange d’observations et d’opinions de John Martellaro sur un événement ou des articles hors concours de la semaine, suivi d’une discussion d’articles qui n’ont pas fait la une des TMO, les débris de l’actualité technique. La colonne est publiée le plus souvent tous les vendredis sauf pour les semaines de vacances.