Le nouveau mode sombre automatique de Google Pixel ne fonctionne pas dans certaines applications

La mise à jour de sécurité mensuelle la plus récente pour Pixels était plus que de simples correctifs de sécurité. Il s’agissait du deuxième “ Pixel Drop ” de Google, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et correctifs, y compris une nouvelle option pour activer automatiquement le thème sombre à l’échelle du système à une heure spécifique chaque jour. Cependant, le mode automatique ne semble pas fonctionner avec toutes les applications.

Il y a quelques rapports sur les médias sociaux du nouveau mode automatique ne fonctionnant pas correctement, certaines applications ignorant complètement le changement de thème. Gboard, Contacts et le numéroteur font partie des applications concernées.

Le calendrier du mode sombre ne fonctionne pas (mise à jour de mars) de GooglePixel

Gboard ne suit pas le mode sombre automatisé de GooglePixel

Contacts Google pas de mode sombre? de GooglePixel

GBoard n’applique pas automatiquement le thème sombre / clair à partir de GooglePixel

La bonne nouvelle est que Google est au courant du problème et qu’un correctif est en cours. “Merci d’avoir porté ce problème à notre attention. Nous sommes conscients de ce problème et un correctif va bientôt être déployé”, a déclaré un compte Google officiel sur Reddit. Il a également été signalé que le passage au canal bêta pour Gboard corrige les problèmes de l’application avec les thèmes automatiques.