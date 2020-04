Le nouveau programme de Google facilite la connexion virtuelle des patients non-coronavirus avec les médecins – .

La pandémie de coronavirus a laissé les hôpitaux et les médecins submergés de nouveaux patients.

Certains hôpitaux n’acceptent même pas les personnes présentant des symptômes autres que des coronavirus.

Un nouveau programme Google permettra aux patients ayant besoin de soins médicaux de se connecter plus facilement avec les médecins.

La pandémie de coronavirus est toujours en cours mais pourrait montrer des signes de ralentissement toujours aussi subtils. À New York, par exemple, le nombre de décès liés aux coronavirus a atteint un sommet plus tôt cette semaine et pourrait commencer à baisser à l’avenir. De plus, les hospitalisations liées au coronavirus à New York ont ​​diminué au cours des derniers jours.

Malgré cela, une grande partie des ressources médicales du pays reste tendue alors que les hôpitaux et les médecins continuent de faire face à un afflux massif de patients. En fait, certains hôpitaux dans des zones où l’épidémie de coronavirus est particulièrement prononcée n’admettra même pas de personnes, sauf si elles présentent des symptômes liés à la corona ou s’il s’agit d’une urgence médicale grave. Par conséquent, et dans le cadre d’un effort plus large visant à fournir des soins médicaux aux personnes souffrant de symptômes non liés à un coronavirus, Google a annoncé plus tôt aujourd’hui une nouvelle initiative conçue pour faciliter la connexion virtuelle avec les professionnels de la santé.

Google décrit sa nouvelle initiative comme suit:

Les prestataires de soins de santé tels que les hôpitaux, les médecins et les professionnels de la santé mentale peuvent désormais saisir une offre de soins virtuels dans leur profil d’entreprise, de sorte que les personnes recherchant leur prestataire local, par exemple, puissent voir un lien «obtenir des soins en ligne» sur la recherche et les cartes. En cliquant sur ce lien, les utilisateurs seront dirigés vers le site Web de soins virtuels de ce fournisseur où ils pourront trouver plus d’informations et, dans de nombreux cas, planifier une visite médicale virtuelle avec un fournisseur.

La pandémie a affecté les heures d’ouverture de nombreux prestataires de soins de santé et les politiques de visites sans rendez-vous. Pour aider à communiquer les changements susceptibles d’affecter la visite d’une personne, nous remontons automatiquement un lien vers la page d’informations COVID-19 des prestataires de santé sur la recherche et les cartes, et nous avons rassemblé les meilleures pratiques sur la façon dont les prestataires de soins de santé peuvent mettre à jour leurs sites Web et fournir COVID -19 informations sur Google My Business.

Notamment, les entreprises technologiques se sont vraiment mobilisées pour lutter contre le coronavirus. Apple, par exemple, a fait don de plus de 20 millions de masques dans le monde et a également commencé à fabriquer des écrans faciaux à grande échelle.

«Il s’agit d’un effort véritablement mondial», a déclaré Tim Cook il y a quelques jours, «et nous travaillons en permanence et en étroite collaboration avec les gouvernements à tous les niveaux pour veiller à ce que ces dons soient donnés aux endroits qui en ont le plus besoin.»

Nous avons également vu des géants de la technologie commencer à travailler ensemble pour aider à contenir le coronavirus. Plus tôt dans la journée, Apple et Google ont annoncé qu’ils travaillaient ensemble pour déployer une nouvelle solution Bluetooth qui permettra aux personnes qui optent pour le service de découvrir si elles sont entrées en contact étroit avec une personne testée positive pour le coronavirus.

“Compte tenu du besoin urgent”, a noté Apple dans un communiqué de presse, “le plan est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en maintenant de solides protections concernant la confidentialité des utilisateurs.”

Si tout se déroule comme prévu, les applications officielles de recherche des contacts seront déployées sur l’App Store et le Google Play Store le mois prochain.

