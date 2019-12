Le nouveau rendu de la caméra Galaxy S11 Plus le rend moins laid

Cash Karo

Le premier rendu apparent du Samsung Galaxy S11 Plus a fuité plus tôt cette année, et l'une des caractéristiques les plus conflictuelles a été le boîtier de la caméra arrière (vu ci-dessus et ici). Ces rendus montraient des caméras qui ont été disposées de manière aléatoire, contrairement à la conception symétrique vue sur d'autres téléphones Galaxy S11 qui ont fui.

Maintenant, le pronostiqueur en série OnLeaks a tweeté un rendu révisé, montrant apparemment un Galaxy S11 Plus avec une disposition des lentilles soigneusement arrangée. Le leaker affirme que le rendu d'origine était basé sur un «prototype de première étape». Découvrez le dernier rendu ci-dessous.

Ensuite, le # GalaxyS11Plus… 😏

Il semble que les rendus que j'ai partagés il y a un mois étaient basés sur un prototype de première étape qui avait une disposition de caméra arrière différente.

Voici un rendu mis à jour basé sur le dernier prototype que j'ai obtenu et qui représente ce que je suppose être la configuration finale… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

– Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 décembre 2019

Le dernier rendu intervient deux semaines après que l'un des pronostiqueurs Ice Universe a publié un rendu similaire, montrant prétendument le Galaxy S11 Plus avec une configuration de caméra qui n'était «pas si compliquée».

Quoi qu'il en soit, il semble que le Galaxy S11 Plus de Samsung ne rejoigne pas les goûts du Nokia 9 PureView et d'autres téléphones avec des boîtiers laids. C'est encore assez bizarre, mais ce n'est pas un iPhone 11 Pro.

Que pensez-vous de ce nouveau design? Donnez-nous votre avis ci-dessous!