Le nouveau rival du Galaxy S20 a les mêmes spécifications haut de gamme dans un ensemble abordable – .

Le Nex 3S 5G de Vivo est le dernier produit phare 5G du fournisseur chinois de smartphones.

Le smartphone présente les mêmes spécifications de base que tous les combinés Galaxy S20, y compris la puce Snapdragon 865 avec connectivité 5G et RAM DDR5 rapide.

Le nouveau Nex 3S 5G est cependant beaucoup moins cher que le Galaxy S20, à partir d’environ 710 $.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La série Galaxy S20 se compose de trois appareils distincts: le Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra. Ils partagent tous la même conception et les mêmes spécifications de base, ce qui est une excellente nouvelle pour quiconque envisage d’acheter une nouvelle version S20 cette année. Ce qui est différent, à part la taille de l’écran et les piles, c’est l’expérience de la caméra. Plus vous êtes prêt à payer, meilleures sont les spécifications de la caméra. Mais les prix commencent à 999 $ pour le téléphone le moins cher et à 1399 $ pour le Galaxy S20 le moins cher, qui sont des prix beaucoup plus élevés que prévu.

Si vous recherchez, cependant, un produit phare Android qui contient les mêmes spécifications de base que les téléphones Galaxy S20, mais à un prix d’entrée moins cher, alors il y a un tout nouveau téléphone Android que vous devriez vérifier.

Il s’appelle le Vivo Nex 3S 5G, le successeur du Nex 3 5G de l’année dernière, qui est une formidable alternative au Galaxy S20, surtout si vous pouvez en commander un. Vivo, étant un fournisseur chinois de smartphones, mettra d’abord le Nex 3S 5G à la disposition des acheteurs en Chine. Le Nex 3S 5G, comme son nom l’indique, est un téléphone prêt pour la 5G, ce qui signifie qu’il arbore le même processeur Snapdragon 865 que le Galaxy S20 et le nouvel Oppo Find X2.

Les autres spécifications incluent jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1. C’est la même mémoire rapide disponible sur la série Galaxy S20. Le stockage, quant à lui, est encore plus rapide que sur le Galaxy S20, qui est livré avec une mémoire flash UFS 3.0 intégrée. Le nouveau téléphone Vivo a une configuration à triple objectif à l’arrière, avec un capteur de 64 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec prise en charge du zoom optique 2x. À l’avant, il y a un appareil photo selfie pop-up de 16 mégapixels.

Contrairement au S20, le Nex 3S 5G dispose d’un écran incurvé. C’est vrai, les modèles S20 ont des écrans presque plats, tandis que Vivo utilise un écran en cascade avec des courbures plus prononcées. De plus, l’écran de 6,89 pouces du Nex s’étend de haut en bas et ne comporte aucune caméra à encoche ou perforatrice – c’est pourquoi il a une caméra selfie contextuelle. Comme le S20, cependant, l’écran est livré avec un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Les autres caractéristiques notables incluent la batterie de 4500 mAh qui prend en charge la charge rapide de 44 W et la prise en charge Wi-Fi 6. Les S20 et S20 + prennent en charge la charge de 25 W, tandis que l’Ultra monte jusqu’à 45 W.

Le Nex 3S 5G commencera à se vendre en Chine le 14 mars, avec le modèle 8 Go / 256 Go au prix de 4 998 yuans (719 $) et le modèle 12 Go / 512 Go juste un peu plus cher, à 5 298 yuans (762 $). Ce sont des prix incroyables, qui nuiront certainement aux ventes du Samsung Galaxy S20 en Chine, et peut-être sur d’autres marchés où Vivo est présent. Cependant, il est difficile de savoir quels autres pays recevront le nouveau téléphone phare Nex 3S 5G.

Source de l’image: Vivo

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.