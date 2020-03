Le nouveau Samsung Galaxy Tab A 8.4 lance sur Verizon pour 280 $

Certaines tablettes équipées de LTE peuvent prendre une vraie bouchée de votre portefeuille, mais Verizon en a généralement une ou deux qui ne casseront pas la banque. La dernière offre du transporteur est la Samsung Galaxy Tab A 8.4. Cette nouvelle tablette ne vous épatera pas par sa vitesse ou ses fonctionnalités, mais elle est bon marché et possède Verizon LTE.

L’onglet A 8.4 possède une puce Samsung Exynos 7904, ce qui est un pas en moins par rapport aux pièces phares Exynos de Samsung. Il n’a que deux “gros” cœurs de processeur (A73) et six “petits” cœurs (A53). La tablette ne possède également que 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. L’écran de 8,4 pouces est un LCD plutôt qu’un OLED comme sur les tablettes premium de Samsung, mais la résolution est respectable à 1920×1200. Malheureusement, il ne dispose que d’Android 9 Pie, et il n’est pas clair s’il obtiendra jamais Android 10.

Verizon veut 279,99 $ pour l’onglet A 8.4, ce qui en fait l’une des propositions de valeur les plus convaincantes de la gamme de tablettes de Verizon. Verizon vous permettra également de repartir avec la tablette pour 11,66 $ par mois pendant 24 mois. Nous prévoyons que d’autres versions de support de l’onglet A 8.4 seront bientôt lancées, mais Verizon est le seul jeu en ville pour le moment.