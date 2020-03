Le nouveau sélecteur de compte Google et le geste apparaissent sur le Play Store (mise à jour: large déploiement)

Cela fait presque sept mois que Google a annoncé à I / O qu’il déployait un nouveau sélecteur de compte dans ses applications, ce qui vous permet de gérer rapidement et facilement tous vos paramètres Google. La conception, qui repose sur l’affichage de votre avatar en haut à droite de la barre de recherche, a déjà été déployée dans de nombreuses applications. Parmi les récalcitrants les plus importants figurent le Play Store et Google Photos, mais certains utilisateurs ont commencé à le voir dans le premier.

Avec la version 17.8.13 du Play Store, notre pronostiqueur nous a dit qu’il avait remarqué que le sélecteur de compte avait disparu pour lui du menu latéral et apparaissait dans la barre de recherche sur l’écran principal. Le look correspond exactement à ce que nous avons vu avec d’autres applications, il n’y a donc rien de surprenant.

La gauche: Sélecteur de compte disparu du menu latéral. Droite: Maintenant trouvé dans la barre de recherche.

Appuyez sur l’avatar pour obtenir le pop-up blanc familier avec vos différents comptes, la politique de confidentialité, les conditions d’utilisation et certaines options pour gérer votre compte Google ou en ajouter un autre. Notre pronostic nous indique également que le geste de balayage, qui a été mis en œuvre dans Maps, Drive, Contacts, Gmail, puis Keep et Search, semble également être disponible sur le Play Store. Glissez simplement vers le haut ou vers le bas sur votre avatar et vous verrez le Play Store basculer vers votre autre identité. Si vous avez plusieurs comptes Google liés à différents pays ou emplois, cela devrait faciliter la recherche d’applications et de contenu qui ne sont disponibles que via un seul.

La gauche: Nouvelle fenêtre contextuelle de changement de compte. Droite: Nouvel écran de démarrage.

Cette version du Play Store est également livrée avec un tout nouvel écran de démarrage blanc. Ce dernier est disponible pour tout le monde avec la mise à jour vers v17.8.13 (APK Mirror), tandis que le sélecteur de compte semble être déclenché côté serveur. Il peut nécessiter cette version exacte du Play Store, ou il peut également apparaître pour les utilisateurs sur des versions plus anciennes.

Cela a pris quelques mois, mais il semble que le nouveau sélecteur de compte et le menu latéral soient enfin disponibles pour tout le monde.

Merci: Rohit, Tony, Zeeshan et tous ceux qui ont envoyé ça