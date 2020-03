Le nouveau vaccin contre le coronavirus commencera ses tests sur l’homme d’ici septembre – .

Le premier vaccin contre le coronavirus pourrait commencer les tests sur l’homme d’ici septembre de cette année.

Selon les projections, la fin de 2021 est la première date à laquelle nous pourrions raisonnablement nous attendre à voir un vaccin, mais Johnson & Johnson s’attend à ce que son vaccin contre les coronavirus soit disponible en cas d’urgence au début de l’année prochaine.

Il s’agit d’un calendrier accéléré pour le développement d’un vaccin, mais la nouvelle pandémie de coronavirus nous a mis dans une position où nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre des années pour un antidote.

Depuis que la nouvelle épidémie de coronavirus en Chine s’est transformée en une pandémie mondiale, les gens se demandent quand leur vie va redevenir normale. Malheureusement, pas un seul expert médical ou épidémiologiste ne peut nous donner une réponse définitive à cette question, mais jusqu’à ce qu’une grande majorité de la population ait été infectée et ait développé une immunité au virus ou ait reçu un vaccin pour les empêcher de le contracter dans les premiers temps. lieu, la perturbation de notre vie quotidienne va continuer. Mais le vaccin pourrait être beaucoup plus proche que prévu initialement.

Dans une étude alarmante rendue publique plus tôt ce mois-ci, l’équipe d’intervention de l’Imperial College COVID-19 a affirmé qu’un vaccin pourrait être dans au moins 18 mois, mais lundi, Johnson & Johnson a annoncé qu’il avait choisi un candidat-vaccin principal qu’il prévoit de commencer les tests sur l’homme d’ici septembre.

Johnson & Johnson, après un partenariat avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), a engagé plus d’un milliard de dollars d’investissement pour cofinancer la recherche, le développement et les tests d’un vaccin contre le coronavirus. Dans le cadre de cet engagement, Johnson & Johnson augmentera sa capacité de fabrication aux États-Unis et dans d’autres pays afin de permettre la fourniture de plus d’un milliard de doses de vaccin lorsqu’il sera prêt.

Voici ce que le président-directeur général de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, a dit à propos du vaccin:

Le monde fait face à une crise de santé publique urgente et nous sommes déterminés à faire notre part pour rendre le vaccin COVID-19 disponible et abordable à l’échelle mondiale le plus rapidement possible. En tant que plus grande entreprise de soins de santé au monde, nous nous sentons profondément responsables d’améliorer chaque jour la santé des personnes dans le monde. Johnson & Johnson est bien positionné grâce à notre combinaison d’expertise scientifique, d’envergure opérationnelle et de solidité financière pour mettre nos ressources en collaboration avec d’autres afin d’accélérer la lutte contre cette pandémie.

Selon un communiqué de presse, Johnson & Johnson a commencé à rechercher des candidats vaccins en janvier, dès que la séquence COVID-19 est devenue disponible. Plusieurs constructions ont été testées, mais un candidat principal a finalement été choisi, ainsi que deux sauvegardes. Une étude clinique de phase 1 du nouveau vaccin contre les coronavirus devrait commencer d’ici septembre 2020, et les données concernant l’innocuité et l’efficacité seront disponibles d’ici la fin de l’année. Si tout se passe en conséquence, le vaccin pourrait être disponible «pour une utilisation d’urgence» au début de 2021. Il s’agit d’un calendrier considérablement accéléré pour un vaccin.

Source de l’image: Sebastiao Moreira / EPA-EFE / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

