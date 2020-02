Le nouvel algorithme de Google permet aux robots de reconnaître correctement les objets transparents

ClearGrasp, un nouvel algorithme d’apprentissage a été développé par des chercheurs de Google Synthesis AI et de Columbia University, qui aidera les robots à interagir avec des objets transparents. L’algorithme utilise des images RVB-D pour recréer les informations spatiales 3D de l’objet en question.

Les robots utilisent les caméras RGB-D pour peindre une image 3D précise de l’environnement dans lequel ils se trouvent. Cependant, il y a certainement des limites à l’environnement créé par ces caméras; par exemple, il ne fonctionne pas efficacement pour les objets transparents tels que le verre.

Recréer des informations spatiales 3D pour des objets transparents s’est avéré être une tâche herculéenne pour les chercheurs. Il y avait très peu de données disponibles destinées aux surfaces transparentes, et la plupart des données ignoraient ouvertement les surfaces transparentes. Pour surmonter ce problème, les chercheurs ont créé un ensemble de données d’objets transparents à grande échelle, contenant 50 000 rendus réalistes de diverses surfaces d’objets.

The ClearGrasp

L’algorithme utilise 3 réseaux de neurones pour identifier correctement les objets transparents. Un

des réseaux estime le vecteur normal de surface, l’un d’eux calcule la

bord de l’occlusion et l’autre calcule la transparence de la

objet. Le masque de l’objet est utilisé pour exclure les pixels non transparents

objets afin de remplir la profondeur correcte.

L’optimisation globale

module peut prédire les vecteurs normaux d’autres surfaces à partir de surfaces connues

profondeur pour reconstruire la forme de l’objet et différencier deux

objets.

Cependant, l’algorithme n’a pas pu détecter correctement les vecteurs normaux d’autres surfaces de base, en raison de la limitation de l’ensemble de données synthétiques. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont mis au point l’ensemble de données Matterport3D et ScanNet.

Cependant, mis à part toutes ces mésaventures, ClearGrasp est le seul algorithme disponible capable de reconstruire la profondeur des objets transparents, augmentant le taux de réussite de la saisie d’objets transparents par le bras robotique de 12% à 74%.