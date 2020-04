Le nouvel aspirateur intelligent E4 de Roborock sait où nettoyer et aspirer toute une maison avec une seule charge (Sponsorisé)

La parentalité était déjà difficile, mais c’est plus difficile que jamais grâce au Coronavirus. Les parents avec des enfants à la maison doivent maintenant jongler avec l’enseignement à domicile de leurs enfants avec le travail et tous les défis qui se présentent à eux. La dernière chose qu’ils ont le temps de faire est de passer l’aspirateur dans la maison. Heureusement, il est plus facile que jamais d’automatiser les tâches de nettoyage des sols avec le nouveau Roborock E4, l’aspirateur robot idéal pour les familles occupées du monde entier.

Roborock E4 surpasse ses prédécesseurs

Améliorant les modèles E2 et E3 précédents de presque tous les points de vue, le Roborock E4 est doté d’une gamme de capteurs, de systèmes de suivi de mouvement et de logiciels personnalisés pour garder vos sols exempts de poussière et de débris. Pour commencer, sa puissance d’aspiration est évaluée à 2000 Pa, une augmentation de 11% par rapport aux itérations précédentes. Avec des vitesses de déplacement maximales également augmentées de 10%, l’E4 est capable de balayer les sols plus rapidement et avec une plus grande efficacité.

Sous le capot se trouve une batterie 100% plus grande de 5200 mAh et une poubelle de 640 ml capables de gérer un espace de 2152 pieds carrés avec une seule charge. Un système de cartographie interne guide l’E4, lui permettant de comprendre quelles parties du sol ont été nettoyées et lesquelles doivent encore être traitées, en temps réel.

Pour aider l’E4 à balayer tous les types de surfaces, il est livré avec un système de nettoyage 28% plus grand que les versions précédentes, ainsi qu’un débit d’eau réglable, ce qui donne à l’aspirateur la puissance nécessaire pour éliminer en toute sécurité la poussière fine et la saleté des surfaces dures. Il existe également une fonction Automatic Carpet Boost qui détecte les tapis et augmente l’aspiration pour un nettoyage meilleur et plus détaillé.

Conçu pour la simplicité et la commodité

Bien que le Roborock E4 regorge de matériel et de logiciels de pointe, cet aspirateur robotique est étonnamment simple à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application Roborock sur votre téléphone et vous pourrez contrôler l’expérience de nettoyage en quelques clics. Définissez un programme de nettoyage, ajustez les niveaux d’aspiration à la volée et recevez même une carte post-nettoyage une fois le travail terminé. Avec la prise en charge supplémentaire d’Alexa, vous pouvez même dire à votre E4 ce qu’il faut faire avec des commandes vocales simples.

Achetez le Roborock E4 à partir d’aujourd’hui

Vous avez beaucoup de soucis à faire en ces temps sans précédent; le nettoyage de vos sols ne devrait pas en faire partie. Le tout nouveau Roborock E4 est disponible à l’achat avec une remise hâtive dès aujourd’hui! En savoir plus et passer votre commande ici.

Remarque: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les vues ou opinions de l’équipe Android Police. Des messages comme ceux-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

