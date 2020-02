Le nouvel assistant Google devient multilingue, à commencer par le japonais

Au lancement, le nouvel assistant Google était une affaire assez exclusive. Non seulement il était disponible uniquement sur les derniers pixels de Google, mais il y avait aussi un tas d’autres restrictions qui ont empêché la plupart d’entre nous de le prendre sur un essai routier. Et bien que bon nombre de ces restrictions demeurent – vous devez toujours avoir activé la navigation gestuelle (pour l’instant), et vous ne pouvez toujours pas être connecté à un compte G Suite pour l’utiliser – au moins l’une d’entre elles commence lentement à disparaître.

Capable de ne parler que l’anglais américain dans un premier temps, l’assistant Google remanié a finalement pris ce semestre à l’étranger et est en passe de devenir multilingue. Google a ajouté la prise en charge d’autres dialectes de l’anglais au cours des derniers mois, mais c’est aujourd’hui la première fois qu’il est capable de parler une toute nouvelle langue: le japonais.

Les avantages du nouvel assistant sont multiples. Non seulement il effectue la plupart de son traitement localement, ce qui entraîne une amélioration des performances jusqu’à 10 fois supérieure, mais il propose également des fonctionnalités telles que les conversations continues, qui vous permettent de vous reposer en n’ayant pas à dire «OK, Google» avec chaque commande. .

La bonne nouvelle pour les propriétaires de Pixel japonais ne s’arrête pas là. Malgré un manque de soutien lors du lancement, Google a également finalement apporté sa plate-forme de navigation gestuelle 3D alimentée par Soli au tigre d’Asie de l’Est.