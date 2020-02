Le nouvel assistant Google sur le Pixel 4 s’étend au-delà de l’anglais, à commencer par le japonais

Au lancement, le nouvel Assistant Google sur le Pixel 4 est venu avec plusieurs limitations. En plus de nécessiter le Pixel 4, cela ne fonctionnait pas pour ceux qui avaient un compte G Suite sur leur téléphone, nécessitaient une navigation gestuelle et ne prenaient pas en charge plusieurs langues, mais pire encore, il était limité à l’anglais américain uniquement. Avec le temps, certains de ces obstacles ont été supprimés, comme l’exigence de navigation, et nous avons vu l’ajout de variantes en anglais. Maintenant, le nouvel assistant va au-delà de l’anglais pour la première fois, avec un support officiel pour le japonais.

Bien que le japonais ne soit pas la première option que nous nous attendions à voir, il semble que Google ait décidé de regrouper la mise à jour de l’Assistant avec le déploiement de Motion Sense au Pixel 4 au Japon, un pays où la fonctionnalité était précédemment désactivée.

Retour à l’Assistant cependant, si la seule langue que vous avez activée est le japonais et que vous déclenchez l’Assistant, vous devriez obtenir la nouvelle interface utilisateur minimale avec des fonctionnalités plus contextuelles, une conversation continue et de nombreuses astuces intéressantes et des capacités spéciales de Chrome. Cette capacité se déploie à partir d’aujourd’hui, mais elle ne fonctionnera pas si vous avez plusieurs langues (même si la deuxième est l’anglais).

Espérons que ce sera le début d’un déploiement plus large du nouvel Assistant avec la prise en charge de plus de langues et de paramètres régionaux.