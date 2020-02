Le nouvel écran optimisé 5G de Samsung n’a rien à voir avec la 5G

Samsung Display a dévoilé un nouveau type d’écran, qui, selon la firme, est optimisé pour une utilisation 5G.

Le communiqué de presse de Samsung proclame:

Notre écran OLED optimisé pour la 5G prend les devants à l’ère de la 5G avec ses images limpides, ses conceptions distinguées, sa consommation d’énergie économique et sa fonctionnalité de plus en plus protectrice pour les yeux.

Il est incroyablement difficile de savoir comment la 5G a quelque chose à voir avec la technologie d’affichage. La principale réussite technique ici sur l’écran semble être une réduction des émissions de lumière bleue et de la consommation d’énergie. La SGS (Société Générale de Surveillance) aurait découvert que ce nouvel écran émet un écran OLED émet 6,5% de lumière bleue, un peu moins que les 7,5% du panneau de l’année dernière. La consommation d’énergie a également été réduite, passant de 1,5 W à 1,3 W. Maintenant, on pourrait faire valoir qu’il s’agit d’économiser l’énergie pour la radio 5G, mais alors tout composant économiseur de batterie pourrait être considéré comme optimisé 5G.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Jee-ho Baek, vice-président de l’équipe de marketing stratégique de l’affichage mobile chez Samsung Display a déclaré:

La 5G se développe dans un écosystème commercialisé rapidement où les consommateurs peuvent être connectés aux services de streaming 8K ainsi qu’à 4K, au contenu de jeu basé sur le cloud et aux réseaux d’infodivertissement, augmentant l’utilisation des appareils mobiles partout. Notre écran OLED optimisé pour la 5G prend les devants à l’ère de la 5G avec ses images limpides, ses conceptions distinguées, sa consommation d’énergie économique et sa fonctionnalité de plus en plus protectrice pour les yeux.

Samsung a récemment lancé les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra, tous équipés de 5G. Le prochain fleuron de la firme devrait être le Samsung Galaxy Note 11 (20?), À venir cet été. Il sera intéressant de voir à quel point ils améliorent la durée de vie de la batterie depuis que l’entreprise a invité la comparaison inutile sur elle-même.

Qu’est-ce que la 5G? La norme sans fil nouvelle génération expliquée