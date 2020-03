Le nouvel iPad Pro commence à arriver aux clients du monde entier

Les magasins Apple peuvent être fermés en dehors de la Chine, mais aujourd’hui est toujours le jour du lancement du nouvel iPad Pro, les premières commandes en ligne commençant à arriver aux clients du monde entier. La photo ci-dessous a été partagée par un lecteur MacRumors de Manchester, en Angleterre.

Si vous attendez patiemment que votre nouvel iPad Pro arrive par la poste, assurez-vous de participer au fil d’état de la commande dans les forums MacRumors.

Le nouvel iPad Pro comprend une puce A12Z Bionic avec des performances graphiques plus rapides, un appareil photo ultra large pour un zoom 0,5x, un scanner LiDAR pour une réalité augmentée améliorée, des microphones de meilleure qualité et une compatibilité avec le prochain Magic Keyboard d’Apple avec un trackpad intégré. Le prix continue de commencer à 799 $ pour le modèle 11 pouces avec 128 Go de stockage, tandis que le modèle 12,9 pouces commence à 999 $.

Les commandes en ligne passées aujourd’hui sur Apple.com devraient être livrées à la mi-avril, mais Apple a déclaré que certains détaillants proposeront le nouvel iPad Pro à partir de cette semaine dans les régions où les entreprises sont toujours ouvertes.

Pour en savoir plus sur le nouvel iPad Pro, nous avons partagé un résumé des critiques et des vidéos de déballage.

