Le nouvel iPad Pro plaide contre l’achat d’un MacBook

Étant donné qu’Apple ne tiendra certainement pas de grands événements de presse de sitôt (aucune entreprise ne l’est, c’est sûr), elle a plutôt annoncé son dernier iPad Pro avec un simple communiqué de presse en ligne. La version comprend quelques images et passe en revue les nouvelles fonctionnalités disponibles avec la tablette qui définit le genre.

Comme prévu, la conception de l’iPad Pro 2020 s’accorde avec les conceptions de la série iPhone 11 2019, y compris ce module de caméra arrière love-it-or-hate-it. La caméra comprend un capteur principal, un capteur secondaire ultra-large et un capteur LiDAR pour vous aider avec la profondeur.

Bien que tout soit cool, la grande nouvelle avec le nouvel iPad Pro ne concerne pas vraiment la tablette, mais plutôt un accessoire pour la tablette. Le nouvel accessoire Magic Keyboard comprend quelque chose qu’Apple a combattu pendant des années: un trackpad. Avec cela – et une mise à jour logicielle pour iPad OS 13.4 pour le prendre en charge – l’iPad Pro devient désormais moins une tablette et plus un ordinateur portable, semblable à la gamme de longue date de Surface PC de Microsoft.

Bien qu’il ne soit pas clair pour le moment quel est le plan d’Apple pour cela, il est tout à fait possible que l’iPad commence à cannibaliser les ventes d’Apple de ses ordinateurs portables MacBook populaires encore plus qu’il ne l’a déjà fait. Étant donné que les MacBooks ne disposent pas d’écrans tactiles (il est peu probable qu’Apple change cela), les acheteurs à la recherche d’une expérience informatique mobile plus moderne peuvent désormais se tourner vers l’iPad Pro sans hésitation.

Le communiqué de presse d’Apple pour la nouvelle tablette et son clavier compagnon souligne même qu’il est désormais «plus rapide et plus puissant que la plupart des ordinateurs portables Windows PC» et montre comment vous pouvez l’utiliser pour exécuter les fonctions que vous réservez normalement pour les ordinateurs portables, telles que l’édition vidéo et Word En traitement.

Le nouvel iPad Pro est disponible en deux tailles d’écran: 11 pouces et 12,9 pouces. Il existe quatre configurations de stockage commençant à 128 Go et allant jusqu’à 1 To. Il existe également des modèles Wi-Fi uniquement et LTE.

Le prix d’entrée pour un nouvel iPad Pro est de 799 $ pour le modèle 11 pouces, 128 Go, Wi-Fi uniquement. Cela n’inclut pas le Magic Keyboard, qui coûte 299 $ pour le modèle 11 pouces, ce qui porte le prix le plus bas pour un “ordinateur portable iPad” à 1 100 $, soit environ le prix d’entrée d’un MacBook Pro.

L’iPad Pro est disponible à la vente aujourd’hui, mais le Magic Keyboard ne sortira pas en magasin avant mai.