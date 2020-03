Le nouvel iPad Pro prend en charge le Wi-Fi 6, le nouveau MacBook Air dispose toujours d’une webcam 720p et d’autres petits morceaux

Apple a annoncé aujourd’hui de nouveaux modèles iPad Pro et MacBook Air. Nous avons compilé quelques petits morceaux sur chaque appareil ci-dessous.

Comme pour les modèles iPhone 11, le nouvel iPad Pro prend en charge le Wi-Fi 6, alias 802.11ax. La nouvelle norme offre des vitesses plus rapides, une plus grande capacité réseau, une efficacité énergétique améliorée, une latence plus faible et des améliorations de connectivité dans les zones avec plusieurs appareils Wi-Fi. Les appareils Wi-Fi 6 doivent prendre en charge WPA3, un protocole de sécurité Wi-Fi avec une force cryptographique améliorée.

En comparaison, le nouveau MacBook Air prend toujours en charge Wi-Fi 5, alias 802.11ac, et il continue également d’avoir une caméra frontale 720p terne.

Alors que le nouveau MacBook Air a un prix de départ inférieur à 999 $, le portable est encore moins cher pour ceux qui ont droit à une remise éducative, avec le modèle de base à partir de 899 $ pour les étudiants et leurs parents, les professeurs et même les enseignants homeschool de tous les niveaux, ce qui est particulièrement intéressant avec de nombreuses écoles fermées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le contributeur de MacRumors, Steve Moser, a découvert des glyphes dans le code GM d’iPadOS 13.4 qui suggèrent que les utilisateurs pourront voir la durée de vie de la batterie de leur souris Magic Mouse, Magic Trackpad et d’autres souris Bluetooth dans le widget batteries de la vue Aujourd’hui sur l’iPad, accessible en glissant à droite sur la première page de l’écran d’accueil. Apple a annoncé que l’iPadOS 13.4 bénéficiera du support du trackpad, la mise à jour logicielle devant être publiée le 24 mars.

Comme l’a noté Parker Ortolani sur Twitter, un petit changement est que le logo Apple sur le prochain étui Magic Keyboard pour iPad Pro est maintenant positionné horizontalement de sorte que le logo apparaît en position verticale lorsque l’iPad est utilisé en orientation paysage.

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué que le logo Apple à l’arrière du couvercle du clavier magique est horizontal? Je voulais qu’ils ajoutent cela depuis des années. pic.twitter.com/227WvC1Icz

– Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 18 mars 2020

Les nouveaux modèles iPad Pro d’Apple commencent maintenant avec 128 Go de stockage, contre 64 Go, et tous les niveaux de stockage supérieurs sont désormais 50 $ moins chers. Par exemple, un iPad Pro 11 pouces avec 256 Go de stockage et Wi-Fi seulement coûte maintenant 899 $, alors que le modèle équivalent 2018 était de 949 $. Cette baisse de prix s’applique à tous les niveaux de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To pour le nouvel iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Apple affirme que le nouveau scanner LiDAR sur les derniers modèles d’iPad Pro améliore l’application Mesurer, ce qui rend plus rapide et plus facile le calcul automatique de la hauteur d’une personne, tandis que des guides verticaux et des bords utiles apparaissent automatiquement pour permettre aux utilisateurs de mesurer des objets plus rapidement et plus précisément. L’application gagne également une vue de règle pour des mesures plus granulaires.

Quelques informations que nous avons notées plus tôt incluent le prochain Magic Keyboard pour iPad Pro offrant une charge USB-C pass-through pour les accessoires, et le nouveau MacBook Air prenant en charge jusqu’à un écran externe 6K, y compris le Pro Display XDR d’Apple.

