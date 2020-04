Le nouvel iPhone SE à bas prix pourrait être lancé dès demain

Le nouvel iPhone à bas prix d’Apple devrait être lancé dès le vendredi 3 avril, selon un nouveau rapport de . qui cite un conseil d’un “lecteur très fiable”. Le site indique que bien qu’il ne puisse pas être certain de la date de lancement, “Apple pourrait révéler et commencer à prendre des commandes pour le nouveau ‌iPhone‌ dès demain.”

L’iPhone 8

Apple prévoit d’appeler le nouveau ‌iPhone‌, dont le prix devrait être d’environ 399 $, le “‌iPhone‌ SE” tout comme le 2016 ‌iPhone 2016 SE, qui était également positionné comme un appareil à faible coût.

Le 2020 ‌iPhone‌ SE devrait être disponible en options de couleur blanc, noir et PRODUIT (rouge), et Apple offrira des capacités de stockage de 64, 128 et 256 Go.

Des rumeurs antérieures ont suggéré que le ‌iPhone‌ SE 2020 à bas prix serait identique au 4.7iPhone 8‌ de 4,7 pouces en termes de conception, avec des cadres épais en haut et en bas et un bouton Touch ID Home. Il aura une caméra arrière à objectif unique, un support NFC et la même puce A13 que celle des iPhone 11 et 11 Pro.

