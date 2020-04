Le nouvel iPhone SE prend en charge Haptic Touch, avec 3D Touch maintenant officiellement supprimé de la gamme iPhone d’Apple

Le nouvel iPhone SE, comme l’iPhone XR, l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, prend en charge Haptic Touch au lieu de 3D Touch, ce qui signifie que ‌3D Touch‌ a été officiellement éliminé de la gamme ‌iPhone‌ d’Apple en tant que ‌iPhone‌ désormais abandonné. 8 était le dernier ‌iPhone‌ vendu par Apple et prenant en charge ‌3D Touch‌.

Apple a d’abord supprimé ‌3D Touch‌ du ‌iPhone XR‌ en 2018, en le remplaçant par Haptic Touch. La fonctionnalité a ensuite été déployée dans toute la gamme ‌iPhone‌ 2019, et maintenant, ajoutée à l’‌iPhone‌ SE.

ApHaptic Touch‌ est similaire à ‌3D Touch‌ et offre beaucoup des mêmes fonctionnalités, mais il n’est pas sensible à la pression donc il n’y a plus de fonctions multiples pour chaque pression, comme les gestes “Peek and Pop” qui étaient possibles avec ‌3D Touch‌.

ApHaptic Touch‌ ressemble plus à une pression longue ou à une pression prolongée avec retour haptique, et comme ‌3D Touch‌, il fonctionne dans tout le système d’exploitation iOS. Il peut être utilisé en appuyant sur dans un emplacement approprié jusqu’à ce qu’une petite touche haptique se fasse sentir sous le doigt et qu’un menu secondaire apparaisse, avec un contenu variant en fonction de l’endroit où la fonction est utilisée.

Pour ceux qui arrivent sur un ‌iPhone‌ SE à partir d’un ancien téléphone avec ‌3D Touch‌, la transition vers ‌Haptic Touch‌ ne sera pas familière au début, car elle est plus lente que les gestes ‌3D Touch‌, mais parce qu’elle fonctionne finalement de la même manière, la plupart des utilisateurs devraient s’habituer à rapidement.

L’élimination de ‌3D Touch‌ au profit de apHaptic Touch‌ dans la gamme ‌iPhone‌ permet à Apple de fournir une interface similaire pour tous les modèles ‌iPhone‌ et iPad. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de apHaptic Touch‌ et où il peut être utilisé, consultez notre guide Haptic Touch.

