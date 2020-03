Le nouvel onglet Explore de YouTube, en test depuis deux ans, commence à être déployé aujourd’hui

L’application YouTube pour Android et iOS sera légèrement modifiée au cours des prochains jours. L’onglet Tendances dans le panneau de navigation inférieur de l’application, qui affiche les vidéos actuellement populaires (c’est-à-dire les tendances), change pour afficher des types de contenu plus variés et différents, sous le nouveau nom: Explorer.

Cela peut sembler un peu familier, ou vous avez peut-être déjà vu un onglet “Explorer” dans l’application YouTube au cours de la dernière année, et c’est parce que la société teste ce changement depuis plus de deux ans. Vraisemblablement, il a passé le rassemblement.

L’onglet Explorer tel qu’il est apparu lors d’un test à la fin de l’année dernière.

Si vous avez aimé l’onglet Tendances, vous n’avez pas à vous inquiéter, son contenu restera en tant que “page de destination” en haut de la nouvelle section Explorer, et certaines vidéos tendances apparaîtront toujours dans le contenu par défaut de l’onglet Explorer . Ces destinations ont également un look mis à jour, et la société prévoit d’en ajouter davantage au fil du temps.

Bien que nous ne voyions pas ce changement en direct sur aucun de nos appareils pour l’instant, Google affirme qu’il mettra également en évidence de nouveaux créateurs et artistes, bien que nous ne puissions pas vous dire de première main à quoi cela pourrait ressembler.

Le changement sera déployé au cours des prochains jours pour Android et iOS, mais nous ne savons pas encore s’il s’agit simplement d’un changement côté serveur ou si une mise à jour de l’application sera nécessaire pour déclencher ce déploiement.