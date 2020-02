Le NTSB critique Apple après le crash fatal du pilote automatique Tesla pour ne pas avoir interdit l’utilisation du smartphone des employés pendant la conduite

Le National Transportation Safety Board des États-Unis a procédé aujourd’hui à une audition pour disséquer le crash fatal en 2018 de l’ingénieur Apple Walter Huang, qui utilisait la fonction de pilote automatique d’une Tesla Model X, rapporte CNBC.

Le NTSB a qualifié la fonction Autosteer de Tesla de “complètement inadéquate” et a déclaré que le système d’avertissement de collision avant de Tesla ne fournissait pas d’alerte, ni que le système de freinage d’urgence automatique ne s’activait, mais la carte avait également quelques mots de choix pour Apple.

Au moment de l’accident, Huang jouait à un jeu sur son iPhone de développement publié par la société. Il ne faisait pas attention à la route et n’avait probablement pas les mains sur le volant car la Tesla était en mode pilote automatique.

Alors permettez-moi d’abord de dire que si vous possédez une voiture à automatisation partielle, vous ne possédez pas de voiture autonome. Ne prétends pas que tu le fais. Cela signifie que lorsque vous conduisez dans le mode supposé “auto-conduite”: vous ne pouvez pas dormir; vous ne pouvez pas lire un livre; vous ne pouvez pas regarder un film ou une émission de télévision; vous ne pouvez pas envoyer de SMS; et vous ne pouvez pas jouer à des jeux vidéo. Et c’est précisément ce que nous avons trouvé dans cet accident – le conducteur jouait à un jeu vidéo sur son smartphone lorsque sa voiture est entrée dans la barrière médiane.Dans une déclaration, le président du NTSB, Robert Sumwalt, a critiqué Apple pour ne pas avoir de politique qui empêche les employés de utiliser leurs iPhones en conduisant. Permettez-moi de revenir sur la question de la distraction des conducteurs – qui implique le rôle des employeurs. Les employeurs ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la distraction au volant. Au NTSB, nous croyons qu’il faut montrer l’exemple. Il y a plus d’une décennie, sous la direction de mon ancienne collègue et présidente du NTSB, Debbie Hersman, le NTSB a mis en œuvre une politique de grande envergure qui interdit l’utilisation des appareils électroniques personnels (PED) pendant la conduite. Nous savons que de telles politiques sauvent des vies.

Le conducteur de cet accident était employé par Apple – un leader technologique. Mais quand il s’agit de reconnaître la nécessité d’une politique PED d’entreprise, Apple est à la traîne car ils n’ont pas une telle politique.

Lors de l’audience, le NTSB a déclaré [PDF] que les employeurs jouent un rôle important dans la prévention de la distraction au volant. Une politique forte est une stratégie efficace pour réduire la distraction au volant, et Apple n’a aucune politique qui interdit l’utilisation du téléphone portable pendant la conduite.

Apple, dans une réponse fournie à CNBC, a déclaré: “Nous attendons de nos employés qu’ils respectent la loi”. En Californie, où l’accident a eu lieu, il existe des lois sur la distraction au volant qui interdisent l’utilisation des téléphones portables pendant la conduite, même dans les véhicules équipés d’un mode de pilotage automatique.

Apple a également mis en place une fonction Ne pas déranger pendant la conduite qui s’active lorsqu’un conducteur tente d’utiliser un téléphone cellulaire pendant la conduite, bien qu’il puisse être désactivé.

L’objectif du NTSB est d’amener tous les employeurs à mettre en œuvre et à appliquer des politiques qui interdisent l’utilisation d’appareils électroniques personnels au volant.

