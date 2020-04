Le OnePlus 8 5G à 699 $ est trop beau pour le laisser passer – .

Les téléphones OnePlus 8 nouvellement lancés ont les mêmes spécifications haut de gamme que le Galaxy S20, avec prise en charge 5G, mais ils sont beaucoup plus abordables.

Le OnePlus 8 commence à 699 $, ce qui coûte le modèle d’iPhone 11 le moins cher et 300 $ de moins que le Galaxy S20 d’entrée de gamme.

Le OnePlus 8 Pro est également beaucoup moins cher que le Galaxy S20 Ultra, bien que ce dernier ait un énorme avantage sur la caméra.

Lorsque la série Galaxy S20 a été lancée il y a quelques mois, Samsung a confirmé que les téléphones seraient aussi chers que les fuites de dernière minute l’avaient suggéré. Le Galaxy S20 commence à 999 $, soit 300 $ de plus que l’iPhone 11 le moins cher. Plus d’un mois plus tard, Samsung a commencé à baisser le prix du combiné, et la semaine dernière, il a lancé une excellente promotion Galaxy S20. Samsung garantit qu’il vous remboursera 50% de votre argent si vous échangez votre téléphone dans les années à venir. Mais vous devez toujours payer le prix fort pour le combiné.

Si vous n’avez toujours pas acheté le Galaxy S20, vous ne devriez pas le faire avant d’avoir vérifié la série OnePlus 8, lancée mardi. Les tout nouveaux téléphones phares ont des spécifications qui correspondent au Galaxy S20, et les prix commencent à 699 $ pour le téléphone OnePlus 8 le moins cher, qui prend également en charge la 5G.

Les téléphones OnePlus 8 sont disponibles sur Amazon pour la première fois dans l’histoire de OnePlus, et ils prennent en charge la 5G à la fois sur les réseaux de T-Mobile et de Verizon. Verizon est également un nouveau partenaire de lancement notable pour le fabricant chinois de smartphones cette année. Voici la structure de prix complète pour les nouveaux modèles de téléphones:

OnePlus 8 8 Go / 128 Go – 699 $

OnePlus 8 12 Go / 256 Go – 799 $

OnePlus 8 Pro 8 Go / 128 Go – 899 $

OnePlus 8 Pro 12 Go / 256 Go – 999 $

Voici un rappel de ce que Samsung a facturé pour le Galaxy S20, avant d’appliquer des remises ou des remises:

Galaxy S20 12 Go / 128 Go – 999 $

Galaxy S20 + 12 Go / 128 Go – 1199,99 $

Galaxy S20 + 12 Go / 512 Go – 1349,99 $

Galaxy S20 Ultra 12 Go / 128 Go – 1349,99 $

Galaxy S20 Ultra 16 Go / 512 Go – 1599,99 $

Le Galaxy S20 et le OnePlus 8 sont tous deux alimentés par le même processeur Snapdragon 865 et exécutent tous les deux Android 10. Cela signifie que le OnePlus 8 à 699 $ sera aussi rapide que le Galaxy S20 Ultra à 1599 $ en ce qui concerne la vitesse du processeur. L’optimisation du logiciel OnePlus pourrait faire pencher la balance en faveur du OnePlus 8, mais le Galaxy S20 a un énorme avantage RAM sur le OnePlus 8. Le S20 est livré avec une RAM LPDDR5 plus rapide et monte jusqu’à 16 Go. Le OnePlus 8 et le Galaxy S20 commencent à 128 Go de stockage UFS 3.0. La puce Snapdragon 865 permet également aux deux téléphones de prendre en charge la 5G, y compris la version plus rapide de Verizon de la technologie 5G.

En ce qui concerne les performances de l’appareil photo, les téléphones OnePlus 8 sont livrés avec trois ou quatre objectifs à l’arrière, et il en va de même pour la série Galaxy S20. Le nombre de capteurs et de mégapixels ne racontera pas toute l’histoire, cependant, et les avis sur les caméras ne seront pas entièrement objectifs. Le Galaxy S20 Ultra a un énorme avantage sur le OnePlus 8 Pro, qui est l’appareil photo périscope qui est capable d’un zoom 100x ridicule.

Une autre chose à comparer est l’affichage. Tous les téléphones Galaxy S20 sont livrés avec des écrans 120 Hz, mais 120 Hz est limité à la résolution Full HD. Le OnePlus 8 Pro possède un écran 2K 120 Hz et jusqu’à 280 optimisations logicielles destinées à améliorer la consommation de la batterie. Le OnePlus 8 dispose d’un écran à 90 Hz.

Dans l’ensemble, la série OnePlus 8 offre une valeur considérable. Un téléphone 5G à 699 $ aussi rapide que tous les autres produits phares de 2020 est une offre incroyable, surtout cette année. La nouvelle pandémie de coronavirus nuira à l’économie mondiale, et certaines personnes pourraient devoir reporter leurs mises à niveau de téléphone ou reconsidérer leurs achats. C’est là que, encore une fois, le OnePlus 8 bon marché a plus de sens que le Galaxy S20.

De plus, le OnePlus 8 Pro corrige certaines des lacunes de son prédécesseur. Le nouveau combiné est le premier appareil OnePlus à prendre en charge le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé, avec des vitesses allant jusqu’à 30 W. Et le OnePlus 8 Pro le moins cher est 100 $ moins cher que le Galaxy S20 le moins cher.

Les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 commenceront à être livrés le 29 avril.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

