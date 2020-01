Le OnePlus 8 Pro pratique révèle les paramètres de taux de rafraîchissement élevé du combiné

91Mobiles

Alors que le lancement des derniers appareils OnePlus se rapproche, nous continuons à mettre la main sur plus de rumeurs et de fuites sur les prochains OnePlus 8, OnePlus 8 Lite et OnePlus 8 Pro. Désormais, une expérience pratique récente révèle encore plus d’informations sur la prochaine technologie d’affichage de la variante Pro.

Les informations proviennent de TrueTech, et nous obtenons une image de ce qui semble être les paramètres d’écran à taux de rafraîchissement élevé du OnePlus 8 Pro. Ces paramètres d’écran révèlent trois options d’affichage, dont les modes 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz.

Ces informations suggèrent non seulement que le OnePlus 8 Pro sera probablement livré avec l’écran 120 Hz dont nous avons tant entendu parler, mais cela nous amène également à croire que les utilisateurs pourront basculer entre les deux options de taux de rafraîchissement plus faibles pour économiser la batterie. Ce serait un ajout bienvenu compte tenu de la façon dont les écrans à haut taux de rafraîchissement peuvent être taxés par la batterie.

Nous n’avons aucune idée de cette expérience pratique si OnePlus prévoit également d’inclure son affichage à haut taux de rafraîchissement sur les modèles rumeurs standard et Lite ou s’il s’agira d’une exclusivité Pro. Il convient également de noter que cette ligne pratique avec les rumeurs précédentes suggérant que OnePlus abandonnera la caméra pop-up avec la série 8 en faveur d’un affichage de style perforé.

Bien que nous soyons presque tous certains que OnePlus inclura des écrans 120 Hz dans la prochaine série 8, il n’y a aucun moyen de vérifier s’il s’agit vraiment d’une image des paramètres d’affichage des variantes Pro ou non. Jusqu’à ce que nous recevions le mot officiel de OnePlus, nous devons prendre ces informations avec un bon grain de sel à l’ancienne.