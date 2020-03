Le OnePlus 8 Pro sera-t-il enfin à la hauteur du mantra “ Never Settle ”?

Poste d’opinion par

Adamya Sharma

Lorsque OnePlus a lancé son premier téléphone en 2014 – le OnePlus One – c’était un produit extrêmement impressionnant pour l’époque. Le «tueur phare» d’origine a non seulement réussi à attirer l’attention sur l’une des meilleures années de l’histoire des smartphones Android, mais il a également marqué la philosophie «Never Settle» de l’entreprise dans l’esprit de ses utilisateurs. Cela a rappelé aux gens qu’ils ne devraient pas avoir à se contenter d’une qualité inférieure pour le prix.

Les OnePlus 2 et OnePlus X ont encore consolidé la société de Shenzhen en tant que marque incontournable pour les excellents téléphones, dotés d’une technologie de pointe que vous n’avez pas eu à payer par le nez. OnePlus avait également le facteur swag. Les câbles de charge rouges, les couvertures arrière texturées, la conception des fiches, le système d’invitation exclusif, tout cela a joué dans une stratégie de marque plus large conçue pour plaire aux acheteurs qui en avaient marre de payer le prix fort pour un téléphone phare et voulaient quelque chose de différent .

Mais les premiers téléphones de OnePlus ont également fait de petits compromis. Par exemple, il n’y avait pas de stockage extensible ou de prise en charge de Quick Charge 2 sur le OnePlus One, quelque chose que des téléphones comme le HTC One M8 et Xiaomi Mi Note proposaient à l’époque. Par la suite, les OnePlus 2 et OnePlus X ont manqué le NFC lorsque Android Pay (maintenant Google Pay) commençait tout juste à se généraliser aux États-Unis.

OnePlus avait clairement indiqué qu’il croyait en la conservation des spécifications plutôt qu’en équipant ses téléphones de chaque nouveau composant sur le marché. C’est l’une des façons dont il a maintenu les prix bas.

“Never Settle”, a déclaré OnePlus et nous ne pouvions pas croire à quel point nous l’avions.

Au moment de l’atterrissage du OnePlus 3, le fabricant de téléphones avait résolu la plupart des problèmes du passé. Le OnePlus 3 était un téléphone bien conçu équipé du dernier processeur phare (Snapdragon 820), d’une puce NFC, de Dash Charge, de l’USB-C, de la double SIM et des travaux. Pour l’époque, il incarnait la philosophie «Jamais de règlement» de OnePlus.

Moi et beaucoup d’autres comme moi qui utilisions les téléphones OnePlus à l’époque acceptaient bien les petites réductions tant que les téléphones ne faisaient pas de compromis sur les performances, les logiciels, la conception et, surtout, le prix. “Never Settle”, a déclaré OnePlus, et nous ne pouvions pas croire à quel point nous l’avions bien …

S’installer

Avance rapide jusqu’en 2020 et OnePlus se retrouve sur un marché complètement différent. Dans sa tentative de devenir premium avec le lancement de la gamme «Pro» en 2019, OnePlus se retrouve désormais en concurrence avec les Samsung et les pommes du monde, tout en étant confronté à un défi croissant du secteur abordable.

Les futurs équipementiers chinois comme Realme n’ont pas encore acquis la reconnaissance de la marque et le suivi des fans nécessaires pour défier OnePlus, même avec des appareils tueurs comme le Realme X50 Pro 5G. On ne peut pas en dire autant de Xiaomi, cependant. Désormais indépendante de ses sous-marques axées sur le budget et soutenue par une croissance rapide en Europe et au-delà, la firme de Pékin met déjà la pression sur OnePlus dans la catégorie phare abordable avec le Xiaomi Mi 10 Pro.

Toutes ces pressions surviennent à un moment où OnePlus essaie de redéfinir son identité en tant que marque qui fournit des appareils de qualité avant tout. En conséquence, ses téléphones sont non seulement devenus plus premium en termes de matériel proposé, ils ne sont pas non plus les tueurs phares abordables qu’ils étaient. Même à l’exception de la hausse constante des prix, et à l’exception du OnePlus 3 susmentionné, chaque téléphone OnePlus récent s’est «réglé» d’une manière ou d’une autre.

Prenez par exemple le OnePlus 7 Pro et 7T Pro. La société les a appelés téléphones phares «ultra-premium» et ils étaient en effet deux des meilleurs téléphones de l’année dernière. Cependant, ils ne disposaient pas des fonctionnalités de niveau phare attendues telles que la résistance à l’eau et la recharge sans fil. De même, bien que les caméras soient solides, elles ne correspondaient pas à ce que Google, Samsung et Huawei avaient à offrir. Même le déploiement d’Android 10 était assez bâclé.

Maintenant que nous sommes sur la piste de la série OnePlus 8, qu’est-ce que “Never Settle” signifie vraiment pour OnePlus aller de l’avant? Est-il prêt à livrer enfin un téléphone sans aucun compromis?

OnePlus 8 et 8 Pro: interpréter les rumeurs

91Mobiles

Beaucoup roule sur les nouveaux téléphones OnePlus, mais heureusement, les rumeurs sur la gamme OnePlus 8 ne sont qu’encourageantes. Pour commencer, les nouveaux téléphones pourraient enfin obtenez un indice IP et une charge sans fil, deux des fonctionnalités les plus demandées de la communauté OnePlus.

Si vous voulez appeler votre téléphone un produit phare premium en 2020, il vaut mieux avoir une charge sans fil

OnePlus a maintes et maintes fois soutenu que l’obtention d’une certification IP est coûteuse et que le prix reviendrait inévitablement au consommateur. Mais le fait de ne pas fournir la fonctionnalité dans un téléphone phare a un «règlement» écrit partout.

Le seul argument que OnePlus pourrait faire contre la classification IP de ses téléphones est peut-être le bel écran sans interruption que nous aimons sur le OnePlus 7 Pro. Vous ne pouvez pas imperméabiliser un téléphone avec une caméra contextuelle, du moins pas encore, ce qui explique pourquoi les OnePlus 8 et 8 Pro devraient arborer des affichages perforés. Bien que cela en désactivera certains, le trou de perforation est un petit prix à payer pour une fonctionnalité longtemps demandée qui est une norme acceptée pour à peu près tous les autres fleurons d’élite en 2020.

L’autre ingrédient manquant de la formule phare – la charge sans fil – est également quelque chose que OnePlus a négligé plus longtemps qu’il ne devrait. La technologie n’est devenue courante qu’Apple l’a introduite sur les iPhones 2017, mais c’était aussi il y a trois ans; suffisamment de temps pour que OnePlus se rattrape.

OnePlus a maintenu que, parce que la technologie est plus lente que les solutions de charge filaires actuelles, elle ne vaut pas la peine d’être incluse. Bien que cela puisse être vrai, cela n’excuse toujours pas l’absence de la fonctionnalité des téléphones OnePlus. La recharge sans fil s’est considérablement améliorée au cours de la dernière année. Heck, la plupart des produits phares de 2019 avaient la fonctionnalité et à mon avis, si vous voulez appeler votre téléphone un produit phare ultra-premium en 2020, il vaut mieux avoir une charge sans fil.

Heureusement, le OnePlus 8 Pro est conçu pour offrir une charge sans fil de 30 W. Je suppose que la technologie de OnePlus sera la même que la technologie de charge flash sans fil VOOC 30W d’Oppo, car les deux sociétés appartiennent au même groupe de coordination – BBK Electronics.

Bien sûr, Xiaomi et d’autres rivaux proches ont offert la charge sans fil 30 W l’année dernière avec le Mi 9 Pro, mais mieux vaut tard que jamais, non?

Que peut faire de plus OnePlus pour poursuivre son mantra «Never Settle»?

91Mobiles

Bien qu’une cote IP et une charge sans fil soient les bienvenues, elles sont loin d’être les seuls domaines à améliorer si OnePlus veut vraiment livrer son slogan emblématique.

Un domaine évident est la caméra. Les produits phares actuels de OnePlus souffrent dans des domaines tels que la photographie en basse lumière et la technologie du zoom. Ils ont également des problèmes plus petits concernant les tons chair et la détection des bords. Cependant, OnePlus semble prioriser les améliorations de l’appareil photo cette année et je suis très impatient de ces changements.

Il y a aussi le nouvel écran Fluid 120Hz que je suis impatient de voir. Personnellement, j’aurais même été d’accord avec un écran à 90 Hz ou 60 Hz tant que cela signifiait que j’obtiendrais des appareils photo Galaxy S20. Cependant, dans un esprit de non-stabilisation, un écran de 120 Hz pourrait apporter ce punch supplémentaire à la série OnePlus 8.

Nous savons également que OnePlus mise sur la 5G cette année. Avec le Snapdragon 865 à bord, c’est compréhensible et il n’y a rien de mal à être l’un des premiers à adopter la technologie.

De nouvelles fonctionnalités, mais à quel prix?

La grande question est: quel sera le coût final de toutes ces mises à niveau?

Aux États-Unis, le OnePlus 7T Pro McLaren Edition haut de gamme de l’année dernière a coûté 899 $. Ce n’est pas un prix que les clients OnePlus ont l’habitude de payer. Mais d’un autre côté, de nombreux produits phares premium de cette année se vendent déjà à 1 000 $ ou plus.

Même si le OnePlus 8 ordinaire arrive à un peu moins de 700 $, avec toutes les améliorations et fonctionnalités attendues, il pourrait facilement résister à la norme phare de 1000 $ et à la menace croissante des tueurs phares de Xiaomi.

Ce n’est pas l’année pour OnePlus de surprendre et de sous-livrer

Bien sûr, nous parlons d’une situation idéale, et c’est loin de la réalité actuelle. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement causée par la pandémie de coronavirus et les taxes et droits en constante augmentation dans certaines régions pourraient également poser des problèmes pour la future liste de OnePlus.

Nous espérons que l’entreprise a pris les mesures nécessaires pour contrer ces problèmes, car ce n’est pas l’année pour elle de trop promettre et de sous-livrer. Pas encore.