Le OnePlus 8 serait disponible dans les couleurs vertes et Huawei ‘Glow’

Nous avons beaucoup appris sur les prochains OnePlus 8 et 8 Pro au cours des derniers jours, grâce à une fuite après fuite. Alors que la conception générale et les spécifications du plus petit OnePlus 8 étaient déjà connues, nous savons maintenant quelles couleurs seront disponibles – et il semble que OnePlus essaie quelque chose de nouveau.

Les derniers téléphones OnePlus n’avaient pas beaucoup d’options de couleurs intéressantes; le 7 Pro avait une version “ Amande ” semblable à de l’or rose quelques mois après le lancement des autres couleurs, mais les autres téléphones récents de la société ont été vendus dans des variantes bleu foncé ou gris. Selon une fuite de WinFuture, le prochain OnePlus 8 sera vendu en trois couleurs: noir, vert et un design mélangeant les couleurs appelé “ Glow ”.

OnePlus 8 en vert (à gauche) et ‘Glow’ (à droite)

L’option verte correspond à la couleur verte observée dans les précédentes fuites OnePlus 8 Pro, mais le design Glow est nouveau. Plusieurs autres fabricants ont produit des téléphones avec des étuis à couleurs changeantes, comme Huawei avec le P20 Pro et Samsung avec l’Aura Glow Note 10, mais c’est agréable de voir OnePlus se joindre également à la fête.

Selon Ishan Agarwal, les noms officiels des couleurs seront «Interstellar Glow», «Glacial Green» et «Onyx Black». Espérons que le téléphone soit aussi soigné dans la vraie vie que dans ces images de presse.