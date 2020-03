Le pack de 3 caméras de sécurité Arlo Ultra tombe à un plus bas historique de 668 $ (132 $ de rabais)

Les caméras de sécurité résidentielles Arlo sont très populaires, en grande partie en raison de leurs capacités d’enregistrement et de la qualité globale de leur conception. Malheureusement, ce degré de fiabilité et de performances n’est pas bon marché, mais l’offre d’aujourd’hui d’Amazon offre une remise impressionnante si vous êtes sur le marché pour un système de sécurité multi-pièces. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un ensemble comprenant trois caméras Arlo Ultra et une station de base d’Amazon pour un prix bas historique de 668 $, soit 131,99 $ de réduction sur le PDSF.

Lors de notre examen, nous avons été impressionnés par la qualité des images capturées par l’Arlo Ultra. Cependant, les enregistrements 4K complets sont limités à 1080p, sauf si vous acceptez des frais mensuels de 1,99 $ par caméra. Ces caméras disposent également de la prise en charge Alexa / Google Assistant / Homekit, d’une conception entièrement sans fil et d’un projecteur intégré. Le champ de vision à 180 ° et les capacités de vision nocturne en couleur de la caméra ont encore amélioré la qualité des images capturées.

Étant donné que le prix d’achat élevé était l’un des principaux problèmes que nous avons rencontrés lors de notre examen, une vente comme celle-ci devrait certainement faire de l’Arlo Ultra une option beaucoup plus attrayante pour ceux qui cherchent à équiper leur maison d’un nouveau système de sécurité. Suivez simplement le lien ci-dessous si vous souhaitez obtenir la meilleure offre que nous ayons jamais vue sur ce multi-pack de caméras 4K.