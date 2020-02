Le pack de base de données SQL d’une valeur de 600 $ n’est plus que de 29 $

Qu’on le veuille ou non, notre monde axé sur la technologie tourne autour des données. Les bénéfices des entreprises et les élections sont influencés par la façon dont les données sont collectées et croisées. C’est pourquoi la demande de spécialistes est élevée dans ce champ.

L’accord SQL d’aujourd’hui pourrait être votre tableau de bord, car il s’agit du premier langage de programmation au monde pour la gestion des bases de données.

Le pack de base de données SQL est un masterclass en trois parties pour comprendre le potentiel de ce langage puissant. Il combine Programmation Python et analyse de données pour que vous manipuliez les données comme un pro.

Cela peut sembler un peu technique, mais ces kits d’apprentissage sont spécifiquement conçu pour un débutant. Vous ne connaissez peut-être pas la première chose à propos des données ou du codage – ce n’est pas un problème. le tutoriels vidéos vous guidera pas à pas. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un désir d’apprendre.

Vous pouvez également l’adapter à votre emploi du temps. Il y a plus de 18 heures de cours à travers le paquet, mais vous avez accès à vie 24/7, afin que vous puissiez le prendre à votre rythme. S’il ouvre une nouvelle carrière dans la gestion de bases de données SQL, les récompenses pourraient être très élevées.

Le pack de démarrage de la base de données SQL:

Nous mettons en avant cet accord aujourd’hui, car il vient de recevoir un grosse baisse de prix promotionnel. Les cours dirigés par des experts pourraient être d’une valeur de près de 200 $ chacun, mais pour le moment, vous pouvez vous inscrire aux trois pour seulement 29 $. Sans attaches.

Prêt à faire de 2020 l’année de la mise à niveau de votre carrière? le l’affaire se termine bientôt, cliquez sur le bouton ci-dessous pour le trouver.

29, 00 $

Pack de démarrage de base de données SQL

Économisez 568,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.