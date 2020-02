Le paquet de cinq caméras de sécurité Arlo Pro 2 atteint un prix record de 597 $ sur Amazon

Un excellent système de caméra de sécurité domestique devrait être facile à installer, suffisamment solide pour résister aux éléments et capable de capturer des images HD même en pleine nuit. En ce moment sur Amazon, vous pouvez avoir tout cela avec cet ensemble de caméras Arlo Pro 2 en cinq pièces avec moyeu pour un prix record de 597,47 $

Cet ensemble Arlo Pro 2 est une solution de sécurité à domicile entièrement sans fil qui peut résister aux environnements intérieurs et extérieurs. Chaque appareil dispose d’une caméra 1080p, d’un son bidirectionnel et d’une vision nocturne pour vous aider à surveiller votre maison ou votre cour même les nuits les plus sombres. L’Arlo Pro 2 peut même être contrôlé avec des commandes vocales Alexa ou Google Assistant.

L’Arlo Pro 2 a obtenu une note moyenne de 4,1 étoiles auprès de plus de 6000 clients sur Amazon, plus de la moitié fournissant 5 étoiles complètes. De nombreux acheteurs ont cité l’installation facile et aucun frais d’abonnement comme l’une des raisons pour lesquelles ils ont choisi l’Arlo Pro 2 par rapport à ses concurrents.