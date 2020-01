Le partage à proximité est comme AirDrop pour Android: ce que vous devez savoir

Mise à jour, 13 janvier 2020 (12 h 30 HE): Au milieu de l’année dernière, nous avons appris que Google avait un nouveau plan pour remplacer Android Beam par un nouveau système appelé Fast Share. Cependant, selon un nouveau rapport des développeurs XDA, Google a changé d’avis sur le nom et l’a renommé Partage à proximité.

Le nouveau nom a été repéré dans la dernière mise à jour des services Google Play.

Quel que soit le nom, le partage à proximité rivalisera directement avec la fonctionnalité AirDrop incroyablement populaire d’Apple, qui permet aux utilisateurs d’iPhone d’envoyer très facilement des fichiers à d’autres iPhones à proximité. Une description plus approfondie de la fonctionnalité est ci-dessous, notez simplement que Fast Share ne semble plus être le nom correct.

Article original, 1er juillet 2019 (02:18 AM ET): Android Beam était la tentative de Google de fournir une fonctionnalité de partage local transparente, mais la société a supprimé la fonctionnalité dans l’aperçu du développeur d’Android Q. Heureusement, il est désormais apparu que le géant de la recherche a un remplaçant, baptisé Fast Share.

La nouvelle fonctionnalité, repérée par 9to5Google, serait similaire à la fonctionnalité de partage de fichiers local dans l’application Files By Google. Il devrait être disponible via la feuille de partage Android standard ou via Paramètres> Google> Partage rapide, et il vous permettra de partager des fichiers, des URL et des extraits de texte avec des utilisateurs à proximité.

La fonctionnalité nécessite apparemment Bluetooth et des services de localisation (tout en utilisant également le Wi-Fi peer-to-peer), et les appareils doivent être rapprochés. Chose intéressante, les captures d’écran de la sortie (vues ci-dessus) suggèrent que la fonctionnalité est également compatible avec les Chromebooks, les montres intelligentes et les iPhones.

Google confirme qu’Android Beam ne sera pas disponible dans Android Q

Android Beam était l’une des fonctionnalités les plus importantes lorsque Google a sorti Android 4.0 Ice Cream Sandwich en 2011. La fonctionnalité permettait le partage de fichiers peer-to-peer via NFC, mais il semble que ce ne sera pas le cas…

La réception d’un fichier est similaire à la réception d’un fichier via Bluetooth, car vous pouvez rapidement accepter ou refuser le contenu partagé via le volet de notification. La fonctionnalité inclut même une option de «visibilité préférée» afin que les gens puissent voir votre appareil compatible Fast Share lorsque vous êtes à proximité, même si vous n’avez pas activé la fonctionnalité à ce moment.

On pense que Fast Share pourrait ne pas être limité aux appareils Android Q, car il s’agit prétendument d’une fonctionnalité des services Google Play. Cela signifie que vous pouvez également le voir sur des appareils beaucoup plus anciens, alors j’espère que ceux dont les téléphones sont bloqués sur Nougat ou Oreo pourront participer à l’action. Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers de Google? Donnez-nous votre avis dans les commentaires!

