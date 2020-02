Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, promet 10 milliards de dollars pour aider à lutter contre le changement climatique

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds appelé Bezos Earth Fund pour aider à lutter contre le changement climatique. Bezos a déclaré qu’il engageait 10 milliards de dollars “pour commencer” et commencerait à octroyer des subventions cet été.

En annonçant le Bezos Earth Fund sur Instagram, le PDG d’Amazon a écrit:

Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète. Je veux travailler avec d’autres à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous.

Le Bezos Earth Fund accordera des subventions pour soutenir des scientifiques, des militants et des organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent à protéger le monde naturel contre le changement climatique. Bezos est actuellement la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette estimée à 130 milliards de dollars. Son engagement de 10 milliards de dollars dans le Bezos Earth Fund ne représente donc qu’environ 7% de sa valeur nette.

En avril de l’année dernière, des milliers d’employés d’Amazon ont signé une lettre ouverte demandant à l’entreprise de proposer un plan de lutte contre le changement climatique. Beaucoup d’entre eux ont même organisé un débrayage quatre mois plus tard, appelant Amazon à faire plus pour protéger l’environnement.

Amazon a également fait l’objet de critiques le mois dernier après que Jeff Bezos et quelques autres dirigeants auraient menacé de licencier des membres d’un groupe appelé Amazon Employees for Climate Justice.

Le groupe a publié la déclaration suivante après que Bezos a annoncé le nouveau fonds:

Comme l’histoire nous l’a appris, les vrais visionnaires se dressent contre des systèmes bien ancrés, souvent à grands frais pour eux-mêmes. Nous applaudissons la philanthropie de Jeff Bezos, mais une main ne peut pas donner ce que l’autre retire. Les habitants de la Terre doivent savoir: quand Amazon va-t-il cesser d’aider les sociétés pétrolières et gazières à ravager la Terre avec encore plus de puits de pétrole et de gaz? Quand Amazon va-t-il cesser de financer des groupes de réflexion qui nient le climat comme le Competitive Enterprise Institute et la politique de ralentissement du climat? Quand Amazon prendra-t-il la responsabilité des poumons des enfants à proximité de ses entrepôts en passant du diesel au camionnage tout électrique?

