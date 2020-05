Le PDG d’Apple, Tim Cook, à propos des nouveaux produits: «Nous avons la tête baissée et nous travaillons»

Lors de l’appel de résultats d’aujourd’hui couvrant le deuxième trimestre fiscal de 2020, le PDG d’Apple, Tim Cook, a donné un aperçu de ce que nous pouvons attendre d’Apple en termes de nouveaux produits pendant la crise sanitaire mondiale.

Une maquette d’un iPhone 12 avec une encoche plus petite

Cook a déclaré qu’Apple continue de fonctionner et que les employés d’Apple s’habituent au travail à domicile. “Dans certains secteurs de l’entreprise, certaines personnes peuvent être encore plus productives”, a-t-il déclaré. “Dans certains domaines, pas aussi productif. C’est mélangé selon les rôles.”

Cook a déclaré que les employés d’Apple avaient la tête baissée et travaillaient comme d’habitude.

Les nouveaux produits sont notre force vitale. Nous continuons de travailler. […] Comme vous pouvez le constater d’après ce que nous avons fait ce trimestre malgré l’environnement, nous avons la tête baissée et nous travaillons parce que nous savons que nos clients veulent les produits que nous avons. Ils sont encore plus importants en ces temps.

Cook a également été interrogé sur les développements potentiels en matière de santé, et il a dit que c’est un domaine sur lequel Apple travaillait déjà, en faisant référence à des fonctionnalités telles que l’ECG dans l’Apple Watch.

Vous pouvez parier que nous examinons d’autres domaines. Nous le faisions déjà – nous le considérons comme un domaine d’énormes opportunités pour l’entreprise et un moyen pour nous d’aider beaucoup de gens. Vous nous verrez continuer là-dessus. Je ne dirais pas que la porte de la santé s’est élargie, je dirais qu’elle a déjà été ouverte assez largement.

Au sujet de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et de sa position idéale pour lancer des produits d’automne traditionnels, Cook a déclaré que les gens devraient se concentrer sur le fait que les produits d’Apple sont fabriqués partout plutôt que de se concentrer uniquement sur l’assemblage final du processus de fabrication, qui a tendance à obtenir plus d’attention.

Nous devons conclure que si vous regardez le choc sur la chaîne d’approvisionnement qui a eu lieu ce trimestre, pour qu’il revienne, cela démontre vraiment qu’il est durable et résilient. Je me sens bien où nous en sommes. Cela dit, nous cherchons toujours des ajustements, ce n’est tout simplement pas quelque chose dont nous parlons.

Cook a poursuivi en disant qu’Apple va “chercher à voir” ce qui peut être appris de cette situation et comment cela pourrait être utilisé pour promulguer des changements après qu’Apple en sera “totalement sorti”.

Cook a également commenté les plans de paiement pour iPhone sur Apple Card, et a déclaré qu’Apple “travaillait sur cela pour d’autres produits” et que nous verrons quelque chose sur ce sujet sous peu.

Quant aux produits actuels, lorsqu’on lui a demandé si les clients privilégiaient les produits à moindre coût, Cook a répondu qu’il ne l’avait pas vu. Apple a eu une forte réponse des clients à l’iPhone SE, son «iPhone» le plus abordable, mais il a dit que ces clients voulaient un facteur de forme plus petit avec les dernières technologies ou viennent d’Android plutôt que d ‘«acheter». Les ventes de l’iPad Pro haut de gamme ont également été solides.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple devrait lancer un certain nombre de produits plus tard en 2020, allant des nouveaux modèles de MacBook Pro et iMac à quatre nouveaux iPhones cet automne.

.