Le PDG d’Apple, Tim Cook: «Ça me semble que la Chine contrôle le coronavirus»

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est à Birmingham, en Alabama, aujourd’hui, où il a pris la parole lors d’un événement pour EdFarm, qui offrira le programme Apple Tout le monde peut coder aux côtés de l’éducation aux droits civils dispensée par le biais de la réalité augmentée.

Après son discours à EdFarm, Cook a réalisé une interview avec Fox Business. L’entrevue devrait être diffusée intégralement vendredi, mais dans un clip partagé aujourd’hui, Cook a parlé de l’impact du coronavirus sur les affaires d’Apple.

Selon Cook, il estime que la Chine commence à maîtriser le coronavirus et qu’il est optimiste quant au retour à la normale.

J’ai l’impression que la Chine contrôle le coronavirus. Lorsque vous regardez les chiffres, ils diminuent de jour en jour. Et je suis donc très optimiste là-bas: Cook dit que les fournisseurs d’Apple en Chine se remettent au travail et que la production augmente, du côté des fournisseurs, nous avons des fournisseurs, vous savez, l’iPhone est construit partout dans le monde. Nous avons des composants clés en provenance des États-Unis, nous avons des pièces clés qui se trouvent en Chine, et ainsi de suite. Lorsque vous regardez les pièces qui sont fabriquées en Chine, nous avons rouvert les usines, de sorte que les usines ont pu respecter les conditions d’ouverture. Ils sont également en rampe, donc je pense que c’est une sorte de troisième phase de retour à la normale et nous sommes en phase trois du mode rampe.Dans l’interview complète diffusée vendredi, Cook commentera la possibilité des perturbations du coronavirus se poursuivant après le deuxième trimestre de l’année.

Les commentaires de Cook surviennent deux semaines après qu’Apple a annoncé qu’il n’atteindrait pas ses objectifs de revenus pour le trimestre de mars en raison de fermetures de magasins en Chine et de problèmes d’approvisionnement. Apple devrait partager plus d’informations lors de son prochain appel aux résultats, qui est prévu pour avril.

