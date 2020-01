Le PDG d’Apple, Tim Cook, est enthousiasmé par la RA en raison de l’intérêt des entreprises et des consommateurs

Au cours de la section des questions et réponses de l’appel de résultats d’aujourd’hui pour le premier trimestre fiscal de 2020, le PDG d’Apple, Tim Cook, a été interrogé sur le sentiment que les gens ressentiraient le premier impact de la RA sur leur vie.

Cook a déclaré que la RA est passionnante pour lui car il existe des utilisations de la RA pour les applications grand public et les applications d’entreprise, ce qui est rare.

Il existe des applications grand public et des applications d’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous sommes si excités à propos de la RA. Vous disposez rarement de nouvelles technologies que les entreprises et les consommateurs considèrent comme essentielles pour eux.

C’est la raison pour laquelle je pense que cela va imprégner votre vie – cela va traverser la vie professionnelle et familiale. Je pense que ces choses se produiront en parallèle. Vous pouvez aller dans les applications App Store et ARKit, et les entreprises travaillent sur AR.

Selon les rumeurs, Apple inclurait de nouvelles capacités AR dans ses iPhones 2020, grâce à l’introduction d’une nouvelle caméra 3D qui utilise la technologie laser ToF pour mesurer la distance entre les objets, ce qui rendra les applications AR meilleures que jamais.

Apple travaillerait également sur une sorte de casque de réalité augmentée, qui pourrait sortir dans les prochaines années.

